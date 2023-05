"Vidjeli ste Rudija protiv Partizana, šta vam onda preostaje!?" Real Madrid stigao na F4, hoće da svi rade što i Španac!

Real Madrid doputovao je u Kaunas, na najvažnije mečeve sezone - za titulu prvaka Evrolige.

Košarkaši Reala doputovali su u Kaunas, gdje će u petak od 20 časova zaigrati u polufinalu Fajnal-fora Evrolige u "El Klasiku" protiv Barselone, dok će u prvom meču F4 turnira igrati Olimpijakos - Monako, od 17.

Real je bez dileme prošao najdramatičnijim putem ka Fajnal-foru, jer je bio na rubu eliminacije poslije dvije utakmice protiv Partizana, a onda je "vezao" tri pobjede i šokantno izbacio srpski tim. Veteran "kraljevskog kluba" Serhio Ljulj bio je jedan od heroja pobjede Madriđana u "majstorici", uz takođe iskusne i trofejne asove Serhija "Ćaća" Rodrigeza i Rudija Fernandeza, koji su u momentima odluke znali šta je potrebno da njihov tim izbori mjesto u Kaunasu. O tome je u najavi meča protiv Barse govorio Serhio Ljulj.

"U našem DNK je da nikad ne odustajemo i da se borimo za svaku loptu, u svakoj utakmici, bez obzira na to koliko je teška situacija. To je u DNK Real Madrida - bori se do kraja i ne odustaj dok semafor ne pocrveni. Oni među nama koji imaju više iskustva pokušavaju da daju savjete u vezi sa onim što nas čeka na Fajnal-foru, ali prije svega žele da vode primjerom. Ako vidite da se Rudi baca na parket za tri lopte u petoj utakmici protiv Partizana, a ako imate 20 ili 23 godine, onda nemate izbor nego da ga pratite i da date 100 odsto da biste pomogli timu", rekao je on.

Ljulj je osvojio dvije titule prvaka Evrope sa Realom - 2015. u Madridu i 2018. u Beogradu, a 2017. je bio MVP takmičenja. Ove sezone njegov "prljav" potez je na neki način sačuvao Real u životu, jer dok je Partizan gazio ka ubjedljivoj pobjedi u drugom meču. Nesportski je faulirao Kevina Pantera, koji nije mogao da se kontroliše na taj potez, već je podigao šaku, a onda je počela tuča zbog koje je najbolji igrač crno-bijelih dobio dva meča suspenzije.

"Naš cilj je svake godine da pokušamo da dođemo do Fajnal-fora i da se borimo da pobijedimo. Imamo dobru sezonu u Evroligi i ostvarili smo taj mini-cilj dolaskom na F4. Znamo da nije lako, ali borićemo se protiv Barselone da bismo došli u finale i osvojlii titulu. U polufinalu Evrolige imate malo koristi od onoga što je bilo. To nije važno. Daćemo sve od sebe da odigramo sa 100 odsto. Svaki Fajnal-for je poseban i svake godine je Evroliga sve zahtjevnija", rekao je Ljulj.

