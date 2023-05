"O MOJ BOŽE!" Jokić pogledao papir i iskolačio oči! Novinari ga pitali šta je vidio, samo je počeo da se smije (VIDEO)

Nikola Jokić je bio oduševljen partijom Denvera i to nije mogao da sakrije na konferenciji za medije.

Izvor: Youtube/House of Highlights

Srpski košarkaš Nikola Jokić predvodio je Denver do pobjede nad L.A. Lejkersima u plej-ofu (119:108) čime su poveli 3:0 u seriji, pa im je potreban još samo jedan trijumf da bi se plasirali u veliko NBA finale. Ako nastave da igraju kao do sada, to će uspeti već u narednoj utakmici zakazanoj za ponedjeljak na utorak u Los Anđelesu, a ono što posebno može da raduje Melouna je što su se i ostali igrači sem Jokića "uključili".

Tako je Nikola Jokić na konferenciji za medije pogledao u papir sa statistikom, a dok je analizirao svoj i učinak svojih saigrača - ostao je bez teksta. Shvatio je da je Džamal Marej odigrao majstorsku utakmicu i postigao je 37 poena, ogroman doprinos dali su još i Porter, Braun, Kaldvel-Poup... Zapravo svi koji su igrali!

"Svaka utakmica u plej-ofu mora da se dobije, došli smo ovdje sa dobrim fokusom... O moj Bože!", kazao je Jokić kada je pogledao u papir i dodao da je bilo nekih grešaka, ali da je 119 datih poena dokaz da su igrali više nego dobru košarku, da bi novinare zanimalo šta je značilo iščuđavanje: "Ništa... Samo... Ništa...", misteriozno se nasmijao Jokić koji verovatno nije želio da preuzme ulogu trenera Melouna koji hvali igrače.

Tako je Jokić morao da objašnjava i akciju koju je "pozvao" na kraju utakmice, uz Melounov amin, pa je dobio komentar da bi mogao da bude i trener, ali (za sada) ga to ne zanima pretjerano. U Jokićevim očima, to je "najgori posao na svijetu", ali to je i očekivano da misli u ovom trenutku, karijera nije ni blizu završetka.

Pogledajte reakciju Nikole Jokića na sjajnu igru Denvera!