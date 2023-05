ŠTA ĆE SADA JOKIĆEV TIM DA URADI? KARMELO SE POVUKAO! U Denveru nisu ni pomislili da će se ovo dogoditi

U penziju je otišao jedan od najboljih šutera ikad.

Legendarni NBA šuter Karmelo Entoni otišao je u penziju. On je poslije 19 aktivnih sezona presjedio takmičarsku 2022/23, nakon koje je izvjesno da se neće vratiti u ligu. Povukao se kao jedan od najboljih šutera u istoriji lige i kao deveti najbolji strijelac u istoriji NBA.

"Sada je vrijeme da se oprostim od igre koja mi je dala svrhu i ponos", rekao je "Melo" na oproštaju, uz priznanje da je ukus "gorak". Entoni je zvanično jedan od 75 najboljih igrača u istoriji lige, a sigurno mu stvara nemir to da nijednom nije igrao u velikom NBA finalu. Bio je vođa Denvera na prelazu prve i druge decenije 21. vijeka, nosio je broj "15" i predvodio Nagetse do finala plej-ofa Zapadne konferencije 2009. Tada su ga izbacili Lejkersi, poslednji tim za koji je igrao, a dubok trag ostavio je i u Njujork Niksima, za koje je sa velikim uspjehom igrao prije deset godina.

Karmelo je bio američka senzacija još na koledžu, kada je predvodio Sirakjuz do titule NCAA šampiona, a spektakularan je podatak da je ima tri zlatne medalje olimpijskih igara - iz Pekinga 2008, Londona 2012. i Rija 2016. Nijedan američki košarkaš nije odigrao više utakmica na olimpijskim turnirima od njega, jer je nastupio čak 31 poen, a i dalje drži rekord reprezentacije na OI, sa 37 poena protiv Nigerije 2012. Takođe, u tom meču ubacio je 10 trojki.

S obzirom na sve što je Karmelo postigao, Denver je doveden u nezgodnu situaciju, jer se očekuje da se povuče dres sa brojem "15", koji je njemu pripadao, ali nakon njega se pojavio jedan bolji igrač, koji je vodio Nagetse (za sada) do dva finala Zapada i uz to bio dvostruki MVP (takođe za sada). Naravno, to je Nikola Jokić i malo ko je mogao da pretpostavi da će tako rano poslije Karmela doći igrač koji će zasjeniti sve asove koji su ikad igrali za Nagetse - i ne samo za Nagetse