"Moram da se izvinim Denveru i Jokiću!" Jedan od najvećih ikada potcijenio Nikolu: Biće oni šampioni NBA!

Medžik Džonson nije vjerovao u Denver, ali se to promijenilo.

Ako ne dođe do najvećeg iznenađenja u istoriji - Denver i Majami boriće se za šampionski prsten NBA lige. Oba tima vode po 3:0 u mečevima protiv Lejkersa odnosno Bostona, a teško da je iko uoči početka sezone, ako i na njenoj polovini, mogao i da pomisli da će se baš oni tako dominantno "prošetati" do finala. I dok je to donekle razumljivo za Majami, posebno jer su iz "baraža" stigli do finala Istoka, kako prokomentarisati potcenjivanje Nagetsa - najboljeg tima Zapada u regularnom dijelu sezone?