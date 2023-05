UOPŠTE NEĆU DA SE BAVIM TIME! Željko Obradović podigao ton: Ovo nije "čudan odgovor", već nemam pojma o tome

Trener crno-bijelih dva puta ponovio da o jednoj temi ne želi da govori.

Trener Partizana Željko Obradović podigao je ton na konferenciji za novinare poslije pobjede u "majstorici" protiv Studentskog centra. On je ovim riječima odgovorio na pitanje da li će crno-bijeli igrati u domaćem prvenstvu, nakon što je ranije objavljeno da za to ove sezone nisu ispunili formalnu proceduru, nakon što su prošlog proljeća odustali.

"Nemam pojma. I to nije čudan odgovor, već nemam pojma o tome. Uopšte neću da se bavim time i ta tema ne postoji za mene. Imam svoj tim, spremam ga za Cedevita Olimpiju i igram ABA ligu, ništa drugo me ne zanima. Kad bude trenutak da se o tome priča, vjerovatno ću imati informacije o tome. Nisam ja adresa za to, ja sam trener, a ne pričam o tome šta će biti za mjesec i po ili dva", rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Superliga Srbije u košarci uveliko se igra, ali u odsustvu Crvene zvezde Meridianbet i Partizana, koji će kao dva najboljeplasirana tima u ABAA zaigrati odmah u polufinalu. Ligu igra 10 timova, s tim da je osam podijeljeno u dvije grupe. Planirano je da polufinale počne četiri dana poslije završetka ABA lige, što je organizator objasnio izlaskom u susret reprezentaciji. Takođe, poznato je da će se polufinalne serije i finale igrati na dvije pobjede, a želja rukovodstva lige je da ona bude završena najkasnije do 21. juna.

Do tada, "vječitima" će sav fokus biti usmjeren isključivo ka regionalnom takmičenju, u kojem Zvezda u utorak u Podgorici protiv Budućnosti ima "meč-loptu" za plasman u finale, dok bi Partizan trebalo da odigra seriju protiv Cedevita Olimpije u naknadno određenom terminu. U ovom trenutku, prema Obradovićevim riječima, prva i druga utakmica mogle bi da budu odigrane u nedjelju u Štark areni i u utorak u Stožicama u Ljubljani.