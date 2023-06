Zvijezde Majamija pitali za Jokića - oni se naljutili: Batler samo okrenuo glavu, Adebajo rekao dvije rečenice! (VIDEO)

Nikola Jokić i Džamal Marej su ih razbili, a Bem Adebajo i Džimi Batler nisu bili baš srećni zbog toga.

Izvor: YouTube/FreeDawkins

Nikola Jokić je potpuno razbio Majami Hit u trećoj utakmici finala NBA lige i uspio je da poslije još jednog nevjerovatnog tripl-dabla donese pobjedu svom timu. Priključio mu se na ovom meču i Džamal Marej koji je igrao sjajno, a to se nije svidjelo Džimiju Batleru i Bemu Adebaju!

Njih dvojica su izašla na konferenciju za medije, a kada su ih novinari pitali zašto su tako slabo branili pik Jokića i Mareja, nije im bilo pravo! Batler je samo okrenuo glavu, a Adebajo je rekao dvije rečenice: "Znate, Jokić može da dodaje, a Džamal gleda da postigne poene. To ih čini tako dinamičnim", rekao je centar Hita i završio.

Batler je bio mnogo pričljiviji kada je trebalo da se priča o drugim detaljima meča, pa je tako istakao da uz više truda i zalaganja njegova ekipa može da pobijedi na sljedećem meču.

"Sve možemo da ispravimo, ali moramo da izađemo u četvrtoj utakmici sa više energije i truda. To zavisi od našeg kolektiva, ne od taktike. Nikakva taktika ne može to da nadomjesti. Moramo da se bacamo po parketu, da jurimo odbijene lopte, uzimamo skokove u odbrani i tek ćemo onda možda imati drugačiji ishod“, rekao je Batler.

Džimi Bater i Bem Adebajo Izvor: YouTube/FreeDawkins

Istakao je da je Hitu nedostajal energija i da to ne smije da se ponovi u narednim mečevima finala. Ali sve mora da krene prije svega od lidera ekipe.

"Ne znam zašto nam je nedostajala energija. Ne mogu na to da odgovorim. Možda smo mislili da smo nešto već postigli. To prosto ne smije da se dešava. Neće se desiti ponovo. Sve počinje od mene. Moram da budem bolje koncentrisan u odbrani. Moram da jurim ‘ničije’ lopte. Mislim da će me svi pratiti ako ja počnem to da radim", završio je Batler.