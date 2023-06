JOKIĆ JE POBJESNIO ZBOG OVOG PITANJA! Novinar IZMISLIO da je Nikola LOMIO po hali, MVP ga spustio jednom rečenicom!

Nikola Jokić nije htio da pusti novinara ESPN-a da kaže nešto što nije istina!

Izvor: Youtube/printscreen/Chaz NBA/House of Highlights

Nikola Jokić je poslije pete utakmice NBA finala, u kojoj je Denver razbio Majami i došao do prve NBA titule u istoriji, bio jako raspoložen. Ipak na utakmici je bio nervozniji nego inače!

U trećoj četvrtini meča se jako naljutio na saigrače i viđen je kako na klupi udara i maše rukama i viče na nekog od saigrača, a Tima Mekmena sa ESPN-a je zanimalo zašto je to uradio.

"U trećoj četvrtini smo vidjeli da su proradile emocije, razbijao si stolice, vikao si na saigrače... Zašto si to uradio i kakva je bila njihova reakcija", pitao je Mekmen, a mislio je na ovu situaciju:

Nikola Jokić viče na saigrače Izvor: YouTube/Chaz NBA

Nikoli se ovo pitanje nije svidjelo i odmah je novinaru to stavio do znanja: "Nisam razbijao stolice, ali mi se sviđa kako si to napravio da bude veće nego što jeste!"

Objasnio je da je vikao na saigrače jer nije bio zadovoljan izborom njihovih šuteva, ali podsjetio je da redovno bodri svoju ekipu i da sve to zavisi od momenta.

"Da, vikao sam na njih jer smo tada samo šutirali trojke, a ja mislim da je bolje da imamo lako polaganje i postignemo poene. U toj situaciji jako znači poen, pogotovo u utakmici sa malo poena u kojoj ni mi ni oni nismo pogađali šuteve. Mislim da 'ubijaju' laki poeni. U takvim situacijama prorade emocije. Da vikao sam na njih ali oni su navikli na to. Nekada navijam za njih, nekad vičem na njih, sve je to dio porodice i tima", objasnio je Nikola Jokić.