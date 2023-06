OVAJ MALI NA SLICI JE NIKOLA JOKIĆ I NEĆETE VJEROVATI ŠTA MU PIŠE NA DUKSU: Bacio reket, sjeo u avion i POSTAO ŠAMPION!

Nikola Jokić ispisao je istoriju svjetske košarke i već sa 28 godina ostvario ono što niko nije mogao ni da pomisli, a kamoli da predvidi. Slijedio je svoj put i stvorio čudo. Pročitajte devet stvari o tom čudu.

Nikola Jokić osvojio je titulu sa Denverom i ostvario san kakav su i on i njegov tim mogli samo da sanjaju dok visoki Somborac nije sa koka-kolom u ruci krenuo u Ameriku 2014. godine. Od tada do danas, Joker je napravio skok kakav je malo ko u košarci uspio da ostvari i doveo je Nagetse tamo gdje nikad nisu bili od kad su osnovani 1967. godine, u veliko finale. S obzirom na to da je Nikola godinama najbolji košarkaš svijeta i da vjerovatno mislimo da znamo sve o njemu, zanimljivo je podsjetiti se nekoliko činjenica o srpskom asu koje možda nikad niste čuli, a možda ste u međuvremenu zaboravili, dok sa svih strana iskaču klipovi njegovih poteza od kojih staje dah.

- Jokiću je nadimak "Džoker" dao bivši saigrač Majk Miler, koji nije mogao da izgovori "Jokić". Njih dvojica igrali su zajedno u sezoni 2015/16, a Amerikanac je odmah bio oduševljen onim što je vidio. "Način na koji je igrao košarku bio je takav da je izgledalo kao da se šali", objasnio je Miler i ukratko prepričao zašto baš "Džoker". On je pomogao Nikoli kao veteran i to mu Somborac nikad nije zaboravio

- Jokić obožava da gleda seriju "Prijatelji". "Da, gledam je sve vrijeme i trudim se da o tome pričam i sa momcima iz tima. Smiju mi se. Znam da se odavno završila. Sada sam na sedmoj ili osmoj sezoni", rekao je Nikola u jednom intervjuu 2017. godine. U međuvremenu je sigurno završio ili ispočetka gledao, ali pretpostavljamo da i dalje uživa iz Džoija, Rejčel i ekipu.

- "Jokić na redu? Puštaj reklame!" Cijeli svijet već zna da je Amerika umjesto Nikolinog snimka u prenosu NBA drafta 2014. gledala reklamu za "Tako Bel". Ko je mogao da pretpostavi da će taj 41. "pik" postati najbolji i najdominantniji košarkaš svijeta? Uostalom, tek ovog proljeća smo prvi put vidjeli kako izgleda snimak na kojem se zaista čuje Jokićevo ime na draftu.

- Koka-kola, Nikolina dugogodišnja ljubav. Pio je tri litre dnevno, pio je i u avionu, na putu za Ameriku kada se iz Beograda selio za Denver. I tada ju je posljednji put gucnuo. "Pio sam i tri litre na dan. Nisam je pio u posljednjih godinu i po, od kada sam došao u NBA. Na letu za Denver popio sam posljednju ikad!", priznao je Jokić u jednom intervjuu.

- Natalija i Ognjena - Jokićeva "tvrđava". Nikola je 2020. stupio u brak sa svojom dugogodišnjom djevojkom Natalijom, sa kojom je bio u vezi još od tinejdžerskih dana. Poslije sedam godina zabavljanja, Natalija Maćešić postala je Natalija Jokić, a njihova ljubavna priča zaista je divna.

- Kako ga je Miško otkrio? U novinama! Ražnatović je nedavno detaljno otkrio kako je shvatio da u Somboru odrasta poseban košarkaš čitajući "Sportski žurnal". Priznao je da ga je potpisao, a da ga nijednom nije gledao u akciji. "Pozvao sam svog skauta i pitao za njega. I bila je tišina, nismo znali za njega, što me je začudilo i bilo za mene iznenađenje godine, s obzirom na to da on zna sve klince od 10 godina. Zato sam rekao ovo: 'Očigledno je da je centar, ima 26 skokova, hajde napravi jedan telefonski poziv i da provjerimo da li taj momak hvata skokove jer je stariji, jači, a igra protiv djece.' Pozvao me je poslije tri minuta i rekao 'Ne, ne, on nije jak, veoma je raznovrsan, čak ima i malo više kilograma, ali je talentovan.' Ja sam tip koji vjeruje u sistem, u prognoze, u analize i ne znam zašto sam rekao 'Želim da potpišem ovog igrača.'"

- Vratiće se kući! Tamo gdje i u noći između ponedjeljka i utorka nisu spavali zbog Jokića Nikola planira da se vrati. "Kada okončam karijeru, vratiću se tamo. To je izuzetno 'sporo' mjesto, ne događa se mnogo stvari, ali imaš sve. Imaš kanal, prirodu, možeš da nađeš mir van grada. Volim da budem negdje gdje znam da vozim auto bez navigacije. Kako ono kažu, nema mjesta kao što je dom".

- Nikolina braća - strah i trepet u NBA ligi. Od Strahinje i Nemanje mnogi se boje, jer srčano prate svaku Nikolinu utakmicu i krajnje zaštitnički su uvijek postavljeni prema mlađem bratu



- Ko je uopšte mogao da pretpostavi? Kada je Nikola Jokić kao klinac pozirao u duksu Denver Nagetsa, a sa teniskim reketom u ruci, sigurno je malo ko mogao da pretpostavi da će baš ovaj klinac sa slike jednog dana voditi Nagetse tamo gdje nikad nisu bili i da će postati najveći košarkaš na svijetu. I kako stoje stvari, čvrsto gazi putem kojim je išlo samo nekoliko igrača, poput Larija Birda, Medžika Džonsona, Majkla Džordana... Navikavajte se da je to društvo ovog bucka sa Miškove slike.

"Priča o sudbini zapisanoj u zvijezdama. Nikola Jokić. Sombor. Srbija, neke 2000. godine, petogodišnjak u duksu Denver Nagetsa, tima za koji će 22 godine kasnije potpisati najveći ugovor u istoriji svjetske košarke, do danas. Šanse da dječak iz Sombora uopšte dobije duks malo poznatog tima iz Amerike davne 2000. godine su bile male. Šanse da je neko u Somboru čuo (ili navijao) za Nagetse, još manje. Ali šanse da će dječak koji tada nije ni pokazivao ljubav prema košarci, igrajući upravo u tom klubu osvojiti dvije uzastopne MVP titule u najjačoj ligi na svijetu i potpisati super maks ugovor su bile ravne nuli. Pa opet, sve se baš tako desilo. Ljudi koji ispisuju stranice istorije, kreiraju svoje sudbine, čine nemoguće mogućim, prvenstveno zbog toga što su spremni da rade više i jače od drugih, da budu maksimalno fokusirani na cilj ispred sebe, da imaju vjeru u sebe i... prepoznaju znakove na putu, koji im je na neki način ipak bio zapisan u zvijezdama", napisao je Miško uz ovu fotografiju prošlog ljeta.