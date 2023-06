Željko Rebrača oduševljen Nikolom Jokićem: Promovisao Srbiju i srpski narod na najbolji mogući način!

"Nikola Jokić je jedna nova košarkaška revolucija koja dolazi iz Srbije", rekao je proslavljeni košarkaš koji je u karijeri nastupao za Detroit, Atlantu i Los Anđeles Kliperse.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Proslavljeni srpski košarkaš Željko Rebrača izjavio je da je Nikola Jokić osvajanjem NBA titule sa Denverom i svojim partijama u finalu plej-ofa protiv Majamija pokazao da je najveći evropski košarkaš svih vremena i uz tenisera Novaka Đokovića najbolji promoter Srbije i srpskog naroda.

Rebrača je istakao da su Jokićeva dostignuća najbolja moguća promocija za zemlju iz koje dolazi, jer "mame ljude da dođu u Srbiju i na licu mjesta vide ko smo i šta smo".

"Treba da upoznaju nas, naš mentalni sklop i naš mentalitet, jer smatram da smo mi mnogo dobar i zdrav narod, koji treba da radi na sebi i povede računa o određenim stvarima", rekao je Rebrača za agenciju "Srna".

On je uvjeren da će Jokićevi uspjesi i magija koju demonstrira na košarkaškom terenu dovesti do prepoznavanja i podizanja Srbije na viši nivo.

"Treba to maksimalno da iskoristimo, još više da radimo, promovišemo dobre stvari i ulažemo u sport, jer je to grana koja zbližava ljude i pomaže djeci da se razviju na adekvatan način. Moramo to da prepoznamo i radimo u tom pravcu", ukazao je Rebrača.

Nekadašnji reprezentativac, koji je sa nacionalnom selekcijom osvojio dvije evropske i svjetsku titulu, a u bogatoj karijeri igrao i u NBA nastupajući za Detroit, Atlantu i Los Anđeles Kliperse, smatra da je Jokić već sada rezervisao mjesto najboljeg igrača ikada ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, nego i evropskog kontinenta.

"Ovo što je uradio Jokić je nevjerovatno, posebno za igrača koji dolazi iz Srbije, odnosno iz Evrope, jer se zna kako to Amerikanci tretiraju", rekao je Rebrača.

Izvor: Profimedia

Prema njegovim riječima, to se vidjelo i posljednjih godina kada je prva zvijezda Denvera osvojila duplu MVP titulu, koju su u Americi na neki način pokušavali da ospore i nađu neku manu tom priznanju.

"Međutim, Jokić je sada Denveru, koji je malo košarkaško tržište, uspio da prvi put u 47 godina postojanja tog kluba donese NBA titulu, a poznato je da oni (Amerikanci) preferiraju velike centre kao što su Los Anđeles, Čikago i Boston", naveo je Rebrača.

Podsjetivši da je Jokić ove sezone bio MVP finala NBA lige, Rebrača je istakao da je srpski as promijenio i brojke koje su bile na snazi još od vremena legendi poput Vilta Čembrlena.

"Neke stvari prvi put radi. U svakom slučaju treba da budemo ponosni na njega i na ono što radi i na ono što će tek da uradi", naglasio je Rebrača.

On vjeruje da je ovo što je Jokić uradio tek njegov početak, jer djeluje da je u stanju da učini još veće stvari.

"Smatram da je Jokić jedna nova košarkaška revolucija koja dolazi iz Srbije", zaključio je Rebrača.

Nikola Jokić uspio je da donese Nagetsima prvu šampionsku titulu NBA, a popularni "Džoker" proglašen je za MVP-a u finalu protiv Majamija.

Jokić je peti srpski košarkaš sa NBA titulom, ali prvi sa MVP trofejom i sa glavnom ulogom u ekipi.

Podsjetimo, prethodno su šampionski prsten NBA lige osvajali Darko Miličić sa Detroitom (2004), Predrag Stojaković sa Dalasom (2011), Ognjen Kuzmić sa Golden Stejtom (2015) i Nemanja Bjelica, takođe sa Voriorsima, prošle godine.

(Srna/MONDO)