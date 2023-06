Nedović o vrijeđanju na vječitom derbiju: BILI SU TIHI, NISAM IH ČUO! Oglasila se i Crvena zvezda - slikom i rečenicom!

Crvena zvezda se oglasila povodom vrijeđanja svog igrača na meču sa Partizanom, a i Nedović se kratko oglasio.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Partizan je savladao Crvenu zvezdu u drugom meču finala ABA lige 87:78 i tako poveo sa 2:0 u seriji, a sjenku na utakmicu su bacile uvrede koje su se sa tribina čule u toku meča. Vrijeđan je Nemanja Nedović, a poslije meča je on istakao da nije čuo šta mu je bilo upuućeno sa tribina.

"Šta? Nisam čuo, nisam čuo, bili su tihi danas, bilo je bolje u prvoj utakmici", rekao je kratko za "Meridian sport" Nedović poslije utakmice. Poslije svega se oglasio i klub, pa je tako Crvena zvezda postavila sliku Nemanje Nedovića sa suprugom sa novogodišnjeg koktela kluba uz poruku: "Crvena zvezda je porodica".

Što se tiče naredne utakmice kratko je Nedović prokomentarisao da očekuje pun "PIonir" i da čestita rivalu na pobjedi.

"I sa ovako lošim suđenjem imali smo neke šanse, ali ispadale su nam neke lopte u ključnim trenucima. Čestitke Partizanu vidimo se u nedjelju. Očekujem pun "Pionir" i vidimo se u nedjelju", rekao je on.

Poslije utakmice novinari su pitali i trenera Partizana Željka Obradovića da li je čuo uvrede na račun igrača Crvene zvezde i njegove porodice.

"Da vam kažem nešto, pokušavam da budem koncentrisan na vođenje tima. Bilo je sigurno, neke stvari sam čuo, neke nisam, to sigurno nisam čuo. Ali mislim da to i nije moj posao, prvi dan kad sam postao trener Partizana insistirao sam na nekim stvarima i recite mi da li sam ikad dosad rekao bilo kakvu ružnu riječ o bilo kome, molio sam na fer i sportsko navijanje, to je šta ja mogu drugo da uradim. na mnogo većem nivoima se to rešava, to sam vam već govorio, to je kod vas, vi imate pero u rukama. Nemojte meni da postavljate to pitanje, već tamo gdje treba da se postavi, bavite se time ko provocira i zašto provocira. Istaknite to, uradite to", rekao je Obradović.