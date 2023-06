NBA ZEMLJOTRES ZBOG JOKIĆA - SVI PRAVE SUPERTIMOVE: Finiks kupi zvijezde redom, Los Anđeles se usijao, sve zbog Somborca

Nakon što su Denver Nagetsi i Nikola Jokić osvojili NBA titulu, sada svi timovi žele da ih sruše! A svima je plan isti, da nagomilaju što više zvijezda u svoj tim.

Svuda u NBA niču supertimovi zbog Nikole Jokića! Nakon što su Finiks Sansi tokom nedavno završene sezone išli na sve ili ništa i doveli Kevina Durenta kako bi uzeli titulu, to im nije bilo dovoljno pa su sada u trejdu poslali Krisa Pola, Lendrija Šemeta, Džordana Gudvina i nekoliko pikova u zamjenu za Bredlija Bila.

Vašington planira potpunu rekonstrukciju, pa su Krisa Pola doveli čisto kako bi ga razmijenili za neke pikove, a to žele da iskoriste Los Anđeles Klipersi. TIm koji već u svom sastavu ima Kavaja Lenarda i Pola Džordža, sada želi da vrati iskusnog plejmejkera. On je najveći dio karijere proveo u Klipersima u kojima je igrao od 2011. do 2017. godine, a zatim je proveo dvije godine u Hjustonu i tri sezone u Finiksu.

Ovaj učesnik 12 Ol Starova sada je na radaru Klipersa kloji žele da zamijene Rasela Vestbruka sa kojim su probali da osvoje titulu u prošloj sezoni sa nekim ko bi više razigravao saigrače.

Takođe pitanje je i šta će biti sa Finiksom i moguće je da oni nisu završili sa pravljenjem novog tima. Pošto su vidjeli da Deandre Ejton ništa ne može najboljem centru lige sada vagaju ponude. Dobro obaviješteni NBA insajder Šems Šaranija je istakao da veliki broj timova nudi trejdove za Ejtona, ali je pitanje da li mogu da ponude nešto dovoljno atraktivno. Pominjao se Čikago u toku prošle sezone i dolazak Zeka Lavina i Nikole Vučevića u Bulse.