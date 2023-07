Zbog žene ne priča sa bratom i roditeljima: Ko je Ponitka, novi igrač Partizana i zašto se posvađao sa najrođenijima!

Mateuš Ponitka je bio zvijezda prethodnog Eurobasketa, a takođe ima i interesantnu životnu priču sa naglaskom na čudne porodične odnose.

Nakon nedjelja zatišja, Partizan je "dodao gas" i u jednom danu objavio dva pojačanja. Nakon što je jutros ozvaničena saradnja sa povratnikom Ognjenom Jaramazom, crno-bijeli su objavili da su potpisali i Mateuša Ponitku (29, 198 cm). Poljski košarkaš stiže iz redova grčkog Panatinaikosa, a uprkos tome što je već godinama prisutan na velikoj evropskoj sceni - može se reći da mu je prethodna godina bila prelomna u karijeri.

Ponitka je igrajući za reprezentaciju Poljske na Eurobasketu ostavio fantastičan utisak pošto je svoju reprezentaciju vodio do polufinala turnira, prvog poslije pola vijeka. Bio je jedan od najboljih igrača turnira, a u pobjedi u četvrtfinalu nad Slovenijom, koju je "vukao" Luka Dončić, Ponitka je ostvario tripl-dabl i postao tek četvrti košarkaš u istoriji Evropskog prvenstva kome je to pošlo za rukom. Da budemo precizni, imao je 26 poena, 16 skokova i 10 asistencija, ali na kraju to nije ponovio u susretima protiv Francuske i Njemačke, pa se njegova zemlja zadovoljila i visokim četvrtim mjestom.

Ove partije nisu prošle neopaženo, tako da je PAO odmah reagovao i doveo ga u ekipu tadašnjeg trenera Dejana Radonjića. "Zeleni" su imali velikih problema čitave godine, a Ponitka, koji se najbolje snalazi na poziciji niskog krila, prosječno je bilježio 8,4 poena, 5,2 skokova i 2,4 asistencije u Evroligi. Za njega može da se kaže da je "olraund" igrač koji puni sve kolone, samo mu je potrebna definisana uloga u timu.

U toku karijere Ponitka je mnogo lutao, tako da je igrao prvo igrao drugoligašku košarku u rodnoj Poljskoj za Tehnološki univerzitet Varšave, da bi potom dobio poziv iz SAD za turnir "Najk hup samit" gdje je zablistao i polako počeo da privlači pažnju. Stigao je do Prokoma, Ostendena, Zijelone Gore, Karšijake, Tenerifa, a zatim do Rusije gdje je ostavio dobar trag igrajući za Lokomotivu i Zenit. Nakon raskida ugovora za klubom iz Sankt Peterburga zbog početka rata u Ukrajini, potpisao je kratkoročni ugovor sa italijanskom Ređo Emilijom, za koju nije ni zaigrao zbog poziva Panatinaikosa koji ga je primijetio na Eurobasketu.

Interesantno, malo je falilo da Mateuš Ponitka ne zaigra na Eurobasketu zbog "frke" oko spiska pošto je pobjesnio na selektora Poljske koji je pozvao i njegovog rođenog brata Marsela Ponitku, tadašnjeg člana Saragose. Njih dvojica su već godinama na "ratnoj nozi" i nije postao ni promil šanse da se pomire i zajedno predvode Poljsku, tako da je Mateuš Ponitka postavio ultimatum - ili on ili ja.

"Ne osjećam se krivim zbog cijele ove situacije i ne razumijem zašto me Mateuš po svaku cijenu diskredituje i stoji na putu mojoj karijeri. Nemam šta da krijem. Ako se Mateuš osjeća ugroženo, bolje je da sjednemo lijepo za isti sto i raspravimo sve kao dva muškarca, a ne da igramo igre", rekao je Marsel Ponitka za poljske medije kada je saznao da je zbog starijeg brata precrtan sa spiska reprezentacije za Eurobasket zbog ranijeg incidenta.

Supruga Dorota je pet godina starija od Mateuša i poznata je manekenka. Iz veze sa profesorom engleskog jezika ima sina i rodila ga je sa 18 godina, a on je tada napustio svoju ženu. Najvjerovatnije je to zasmetalo njegovoj porodici, ali ne i Mateušu koji je obožava. Zbog problema sa medijima, oboje su obrisali društvene mreže.

A, šta je taj raniji incident? U pitanju je velika porodična svađa o kojoj Mateuš nerado priča, a koja ga i dan-danas boli. Roditelji su vrijeđali njega i suprugu, što je podržavao i Marsel, pa je Mateuš odlučio da sa njima "raskrsti" za sva vremena:

"Želim da ispričam o sukobu ne samo sa mnom, već i sa cijelom porodicom, u kojem Marsel i naši roditelji neprestano prave žrtve jedni od drugih. Otišao sam sam od kuće sa 19 godina. Od tada su roditelji stalno vrijeđali mene i suprugu, a kasnije im se pridružio i Marsel. Predugo sam ćutao o svemu i nikada nisam govorio o Marselu. Ljudi obožavaju Marsela, ali niko ne zna istinu koju sada treba reći", naglasio je Mateuš Ponitka u jednom intervjuu.

"Dobio sam ultimatum od roditelja: ili oni ili moja žena. Izabrao sam ljubav i osobu koja brine o meni svaki dan posljednjih 10 godina. I onda je počela njihova osveta. Moji roditelji su u sukobu sa cijelom porodicom osim jednog strica koji živi na selu i nije u potpunosti svjestan šta se desilo."

Mateuš Ponitka dodaje da je sukob u porodici godinama rastao i da je bilo stalno neprijatnih situacija i provokacija, pa je ispričao da su čak njegovi roditelji pisali i uvredljive komentare o njima na internetu:

"Imam tekstove koji su za nas bili vulgarni i uvredljivi. Upozorio sam Marsela da će roditelji učiniti sve da me izoluju jer nisam uradio ono što su oni željeli. Nažalost, Marsel je izabrao drugačiji put. Pa ipak, kada mu je bila potrebna moja pomoć, uključujući i finansijsku, nikada ga nisam odbio. U ovom trenutku ne postoji način da se okonča sukob i ne mogu da zamislim da igram sa njim u istom timu. Ako selektor odluči da će Marsel biti korisniji timu, rado ću ustupiti svoje mjesto u ekipi", ispričao je Mateuš Ponitka uoči turnira kada je objasnio sve o sukobu sa rođenim bratom.

O haosu između dva brata u reprezentaciji Poljske pričao je i trener Oliver Vidin u opširnom intervjuu za MONDO, objasnivši kako je sve riješio selektor Igor Miličić.

"Taj skandal se nije desio sad, to je tako već godinama, njih dvoje odavno ne govore i to su poznati razlozi. Suština je da to ne utiče na njih jer je tu vrlo jasno, ako jedan igra, drugi ne igra. Trener se opredijelio za ovoga koji je sada bolji igrač i koji vodi tu reprezentaciju. Dao mu je potpunu slobodu i mislim da to treba tako. Igor je napravio dobar posao, dosta je bio kritikovan ovdje u Poljskom, ali to je slično kao kod nas. Dosta kritike, a kad se nešto uradi onda idu hvalospjevi. To nije ništa čudno", zaključio je on.