NANELI SE JAVIO I OSTAVIO MISTERIOZNU PORUKU! Navijači Partizana imaju samo jedno pitanje, a evo šta Džejms ima da kaže

Džejms Naneli se javio iz Njujorka i ostavio je misterioznu poruku.

Izvor: Printscreen/Instagram/jnunn21

Hoće li Džejms Naneli ostati u Partizanu? To je pitanje koje mu stalno postavljaju i navjiači crno-bijelih. Tako je bilo i sada kada je odlučio da se uključi na Instagramu i da uživo snima gdje je i šta radi. Odmah su ga i fanovi krenuli sa dobro poznatim pitanjem.

Američki košarkaš, koji je poznat kao neko ko voli da se šali i da pravi šou, uradio je upravo to. Ostavio je misterioznu poruku. "Odgovor je ne, ne i ne", izgovorio je on i počeo da se smije, što su mnogi protumačili kao znak da se šali i da to ustvari znači da će ostati čovjek koji je u Evroligi je prosječno bilježio 9,3 poena uz 1,9 skokova i 1,7 asistencija, dok je u ABA davao 8,7 poena uz 2.2 skoka i 1,8 asistencija po meču

Prije nego što se isključio sa INstagrama zapjevao je i rekao "Ja sam u Njujorku". Prema nezvaničnim informacijama Naneli na stolu ima ponudu Partizana i nije tajna da srpski klub želi da ga zadrži. Trenutno je na odmoru i izgleda da još uvijek nije potpisao ugovor. Navodno ga je kontaktirala i Barselona, ali očigledno da Džejms želi prvo da odmori.

