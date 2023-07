ZVEZDA OBJELODANILA - HOĆE POJAČANJE IZ BARSE: Dugo smo u kontaktu, možda dođe za koji mjesec

Crvena zvezda je rešila da potpuno rekonstruiše tim, a poslednja kockica u mozaiku mogao bi da bude Kori Higins.

Izvor: MN PRESS

Sportski direktor Crvene zvezde Milan Dozet govorio je u "Miljanovom korneru" na "Sputnjiku" naširoko o prelaznom roku, novom timu crveno-bijelih, Nikoli Kaliniću i Nikoli Mirotiću, ali i o Koriju Higinsu! Iskusni bek je po pisanju medija na meti tima sa Malog Kalemegdana i to je sada potvrđeno.

Barselona još uvijek ima ugovor sa njim, ali ne pravi to problem već fizičko stanje iskusnog Amerikanca. On se polako oporavlja od povrede i dugog odsustva sa terena i još nije spreman da zaigra košarku.

"Sa Higinsovim agentom sam veoma dugo u kontaktu i posljednje informacije nisu obećavajuće. Još ima da riješi ugovor sa Barselonom, što je pri kraju, ali fizički nije zdrav i informacija od njegovog agenta je da će vjerovatno ostati van tržišta još koji mjesec pa će potom vidjeti opcije", otkrio je Milan Dozet.

On je pričao i o tome kako je tekao prelazni rok do sada. Dovedeno je mnogo igrača i oni su dovedeni vrlo brzo i prije početka priprema. To ipak ne znači da je bilo šta urađeno naprečac.

"Prije završetka sezone na mom stolu je stajalo preko 100 papira sa detaljnom analizom igrača. U deset dana je potpisan veliki broj košarkaša što zvuči ishitreno, ali zapravo iza toga stoji duži rad koji je podrazumijevao selekciju, pregovore, potpisivanje. Radili smo naporno, i do posljednje utakmice nismo imali dan pauze. Već sutradan smo nastavili rad na dovođenju igrača i uspjeli da dovedemo većinu igrača koje smo željeli i koji su nam bili prvi pikovi. Uz Miloša Teodosića najzvučnije pojačanje je Šabaz kojeg smo jurili cijelo prethodno ljeto, bili u pregovorima do samog kraja, ali na kraju iz nekih njegovih ličnih i porodičnih razloga nismo uspjeli tada da ga dovedemo", otkrio je Milan Dozet.