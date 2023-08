Srbija i BiH odigrali tajni meč - ali zna se ko je pobijedio!

Srbija je uspješno završila prvi meč na pripremama za Mundobasket!

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije počela je pripreme za Mundobasket na FIlipinima, a prvi meč odigran je iza zatvorenih vrata. "Orlovi" su se u Beogradu sastali sa selekcijom Bosne i Hercegovine, a nikakve informacije o meču nisu dostavljene javnosti.

Ipak kako javlja Nova jedan detalj je poznat, a to je konačan ishod. Srbija je savladala rivala iz komšiluka i to sa osam poena prednosti. O ostalim detaljima kao što je tačan rezultat meča, ko je tačno igrao i ko je koliko poena postigao za sada se ne zna ništa. Poznato je da je u hali bio NBA as Luka Garza kome je ova utakmica bila debi za nacionalni tim Bosne i Hercegovine, a o srpskom sastavu se zna da je 16 igrača bilo u kombinaciji za meč, ali ne i ko se "skinuo".

Ovo je samo početak priprema srpskg nacionalnog tima, a uskoro slijede i utakmice koje će moći da posmatra javnost. Srbija je zakazala pet zvaničnih mečeva, a ovo je njihov zvanični raspored.

8. avgust Srbija - Grčka, Atina

9. avgust Srbija - Italija, Atina

16. avgust Srbija - Portoriko, Beograd

20. avgust Srbija - Kina, Šenžen

21. avgust Srbija - Brazil, Šenžen

