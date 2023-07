"MAJAMI ME POSLAO DA SRBIJI DONESEM ZLATO!" Najveći srpski biser NEĆE ODMOR, hoće svaki minut na Mundobasketu!

Nikola Jović nema namjeru da odmara, sa 20 godina želi da svaki dan igra košarku i Srbiji donese medalju!

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Dolaze neki novi momci u reprezentaciju Srbije, a među njima je i Nikola Jović. Mladi 20-godišnji krilni centar koga pamtimo iz Mege nedavno je završio svoju prvu NBA sezonu, a odmah poslije nje se odazvao selektoru Svetislavu Pešiću.

Nakon što su ga povrede svele na samo 22 utakmice u dresu Majami Hita prošle sezone mladi krilni košarkaš je siguran da je ipak poslije godinu dana rada sa Erikom Spolstrom i njegovim stručnim štabom dres Srbije obukao kao mnogo bolji igrač.

"Ta povreda koja je bila nije uopšte bila laka za mene i iz nje sam izašao mnogo jači u svakom pogledu i što se tiče fizičkog i košarkaškog napretka. To što sam odigrao Ljetnu ligu tri utakmice može da se vidi koliko zrelije i ozbiljnije igram, sa nekim novim malim iskustvom. Mislim da sam bolji u svakom pogledu. Ali ja sam i dalje isti Nikola koji je prije godinu dana igrao u Megi, samo izgledam dosta bolje. To sam isti ja, samo izgledam drugačije i igram bolje. Sve drugo je isto", rekao je Jović na početku razgovora.

Svi su već tokom sezone u NBA ligi primijetili da je mnogo veći, masivniji, ali to ne znači da je šut po kome je bio prepoznatljiv nestao.

"Siguran sam da mi je šut čak i bolji. U Ljetnoj ligi sam šutirao dobro, to sigurno nije postalo problem. Oduvijek sam mogao da pogodim i mislim da i dalje mogu da pogodim. Vidjećemo kako će to da izgleda", poručuje Jović.

Dok mnogi timovi ne vole kada njihovi igrači igraju za nacionalne timove, Majami Hit je jedva dočekao da Jovića pošalje da obuče dres "orlova". Šta očekuje Erik Spolstra od svog bisera na Filipinima?

"Očekuje samo da se trudim, to je njima jako bitno. Ja sam tamo ubjedljivo najmlađi i oni od mene u posljednje vrijeme očekuju dosta i očekuju da napredujem. Oni su bili jako zadovoljni time što ću da budem ovdje i što ću da pomognem reprezentaciji da osvoji neku medalju", ističe mladi košarkaš koji, poput njegovog trenera, jedva čeka da obuče dres Srbije:

"Prije svega mi je veliko zadovoljstvo da igram za reprezentaciju i da dijelim teren sa ovim momcima. Nemamo mnogo vremena, moraćemo u kratkom periodu da se upoznamo, da znamo šta želimo. Ciljevi su medalja, zlatna naravno i jednostavno ćemo morati da damo mnogo, da damo sve od sebe da bismo došli do tog cilja."

Pogledajte 02:43 Nikola Jović izjava Izvor: Uroš Arsić/Mondo Izvor: Uroš Arsić/Mondo

Zlato? O tome niko nije pričao, ali kada se igra kod Erika Spolstre i Peta Rajlija pokupi se taj pobjednički mentalitet.

"Ne kažem da očekujem zlato, ali to je neki cilj. Ne jurimo da budemo deseti, naravno. Mi ćemo dati sve od sebe", pojašnjava svoje želje mladi 20-godišnji krilni centar.

Što se tiče samih očekivanja od priprema, raduje ga druženje, ali kako je na samom početku karijere prije svega želi da vidi gdje je u odnosu na mnogo iskusnije igrače sa kojima će se boriti za mjesto u timu.

"Sigurno je to i druženje van terena, ali hoću da vidim i kako će to izgledati na terenu, gdje sam ja u odnosu na njih i kako će to sve da izgleda. Trenutno mi je košarka na prvom mjestu, pogtovo zbog vraćanja iz povrede i hoću da vidim gdje sam kada budem igrao sa njima", naglašava košarkaš Majamija.

ŠTA JE NAUČIO OD DŽIMIJA I MAJAMIJA? "Od njih sam pokupio mnogo stvari, pogotovo znate za priču koliko je tamo bilo nedraftovanih igrača, koji su od nule došli do ogromnih ugovora i vode se ciljem da nikad ne odustaju. Ja sam to vidio i ovdje, naš mentalitet je nevjerovatan, ali oni u Majamiju stvarno razmišljaju drugačije i stvarno sam se oduševio. Mislim da je moguće sve iako mediji i drugi ljudi ne misle da je moguće."



Iako je jasno da su grupne faze na Svjetskom prvenstvu mnogo lakše nego na Eurobasketu, ne želi naš sagovornik nikoga da potcijeni.

"Sigurno će se igrati jako kvalitetna košarka. Vidimo u kakvim sastavima dolaze ostale ekipe. Više nema slabih timova, svi imaju nekoliko dobrih igrača i protiv svakoga je teško da se igra. Velika mi je čast jer su prve košarkaške utakmice koje sam gledao bile reprezentativne. Time se ja ponosim i cijela moja porodica", jasno i glasno kaže Nikola Jović.

Poslije naporne sezone u kojoj se oporavljao od povrede i pokušavao stalno da se vrati na teren, a nakon toga odmah izašao na teren u Ljetnoj ligi, Nikola ne želi odmor!

"Ja sam jako mlad i taj napor nije toliko upitan, samo dok sam zdrav i dok me povrede ne sprečavaju i ne odvajaju od terena. Sada sam imao odmor pet dana i to mi je sasvim dovoljno. Mogu da igram bez prestanka sad!", poručuje Nikola Jović.

