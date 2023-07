Hrvati najavljuju propast srpske košarke zbog Jokića!

Hrvatski mediji pišu da će otkazom Nikole Jokća krenuti veliki problemi za srpsku košarku.

Srbija ide na Svjetsko prvenstvo bez najveće zvijezde tima Nikole Jokića. NBA šampion i košarkaš Denvera odlučio je da ne bude u nacionalnom timu za predstojeći Mundobasket. Svetislav Pešić objavio je širi spisak, na njemu nema centra Nagetsa, a hrvatski "Indeks" to vidi kao početak propasti srpske košarke!

U tekstu koji je napisao Toni Horvat glavna tema upravo je Nikola. "Njegova odluka razljutila je mnoge u Srbiji, vidi se to po komentarima na društvenim mrežama koji se sada proklinju jer ustaju u četiri ujutru da bi ga gledali. Spominju mu konje i tjeraju ga da ide da igra za Amerikance. Mnogi taj potez doživljavaju kao izdaju domovine, povrijeđeni su kao kada ih odbije ili ostavi djevojka i na njega reaguju infantilnim ispadima. Ali, ko god da je očekivao da će Jokića gledati u dresu Srbije ovog ljeta, taj život provodi u ozbiljnim zabludama, isto je kao vjerovanju da je zemlja ravna ploča", navodi se u tekstu.

Podsjetio je da je Nikola igrao za Srbiju na Evropskom prvenstvu prošle godine, pa je onda išao na pripreme Denvera, pa osvojio titulu sa Nagetsima i da bi sada, trebalo da ponovi isto. "To znači da bi od avgusta 2022. godine do juna 2024. godine od moguća 22 meseca imao slobodan samo jedan i po. Ljudi, budite ozbiljni. Pitaću sve vas samo ovo: Ako radite cijele godine, ne vidite familiju, onda imate tri-četiri nedjelje godišnje za odlazak na more, ali vas pozovu da kopate kanale, uvodite struju ili gradite zgrade za dobrobit zemlje, da budete društveno korisni umjesto odlaska na more. Šta bi većina vas učinila?"

Navode da odluka nije ni svježa ni neočekivana.

"Preskakali su reprezentativne dužnosti i drugi, bez razumljivih razloga, pozivali su se na misteriozne povrede ili zabrane klubova. Ne jverujem da su mu Nagetsi zabranili da igra, previše ga poštuju za to. Ako jesu, ko bi mogao da ih okrivi? Uložili su toliko u njega, zamislite da doživi neku povredu zbog preopterećenosti. Ima ogromnu obavezu prema njima koja uključuje i maksimalnu brigu o sebi. Ima i prema Srbiji veliku obavezu, ali je ona bazirana na emocijama. Smatram da je ovu odluku donio odavno i da je čekao zadnji čas da je potvrdi, jer je htio da odloži bijes razočarane nacije i da izbjegne neugodne povike na hipodromu ili na raftingu Tarom."

Uporedili su srpsku i hrvatsku košarku.

"Reakcije navijača su razumljive, to je košarkaška zemlja ponosna na tradiciju tog sporta i u reprezentaciji i u klubu. Srbija je uvijek imala kult reprezentacije koji je Hrvatska odavno izgubila. U Hrvatskoj je košarka odavno pala na četvrto mjesto, zbog srozavanja rukometa i vaterpola razlika više nije tolika. Hrvatski abaligaši prosječno imaju po 1000 navijača na tribinama, na mečeve Partizana i Zvezde u Areni dođe preko 20.000 ljudi. Ovdje košarka zanima samo rijetke fanatike sportskog ukusa stečenog kada smo zagrizli u to dok nam je još bila ponos. Nove generacije pokazuju mnogo manji interes i za gledanje i igranje, pa tako proizvodnja novih talenata pada i nastaviće da se srozava."

Zatim se dio teksta posvećuje košarci u Srbiji.

"Postoji li mogućnost da se isto dogodi u Srbiji? Kratkoročno, teško, jer je važnost košarke velika, Partizan i Zvezda ulažu milione da bi se takmičili u Evroligi, interes je ogroman kao i baza djece iz koje se crpe buduće zvijezde. Dugoročno? Trend nije dobar, ne zbog Jokića, kog je sebično i bezobrazno osuđivati. Ni zbog Vasilija Micića koji ide da se oproba u NBA ligi. Željeli to da priznamo ili ne, svijetom vlada novac, košarkom vlada NBA i sve se njoj prilagođava. Otkazivanje reprezentaciji zbog NBA dugogodišnja je praksa u svim zemljama, nema države koja se sa tim nije suočila. To je nova realnost koju možemo da prihvatimo ili da nastavimo da živimo u zabludi i da se živciramo zbog nečega uobičajenog."

Za kraj su ostavili dio o strancima u reprezentaciji.

"FIBA je dozvolila naturalizaciju igrača, nekima je to koristila, drugima je urušila kult reprezentacije. Srbija se i dalje opire korišćenju tog pravila, iako su igrale Amerikanke u ženskoj košarci. Košarkaške ponosne zemlje poput Srbije i Litvanije vide Amerikanca u tom dresu kao svetogrđe. Međutim, treba razdvojiti emocije koje donosi reprezentacija. Ako su Amerikanci na neki način Srbiji uzeli Jokića, zašto se ne bi poslužila Srbija nekim iz njihovog bazena ili nadomjestila taj nedostatak? Jedan otkaz nije trend, posebno ako je razumljiv, dok ne počne da dovodi do toga da reprezentaciju zaobilaze i 'manji' igrači. Zato Srbija ne bi smjela da vrijeđa Jokića, nego da bude ponosna na njega i zahvalna kad navuče 'sveti' dres. Ako kult reprezentacije opada, ne opada zbog njega, nego zbog svjetske košarke kojom vlada liga čija je on trenutno najvrednija imovina", zaključuje se u tekstu.

