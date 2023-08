Jusufe, moral je bitniji od američkih dolara! Nurkićev otac progovorio: "Učio sam ga da ne mrzi, laže o zlostavljanju!"

Otac Jusufa Nurkića se opet oglasio...

Drama u porodici Nurkić se nastavlja. Jusuf Nurkić nije zvao svog oca na svadbu, Hariz mu je to zamjerio, pa mu je NBA košarkaš odgovorio i rekao da je on zlostavljao njega i njegovu majku. Prepiranje preko medija se nastavlja, sada se Nurkić senior ponovo oglasio i odgovorio je svom sinu.

Naglasio je da pokušava da spusti Jusufa na zemlju i da je on previše "poletio". "Bojim se da moj Jusuf ima lošeg savjetnika. Da, otac sam koji je 'zlostavljao' sina, suprugu, baš kao što je trener Ozren Selesković, s kojim je načinio prve korake, učinio sve da uspije. Ovim je osramotio sebe i svoju porodicu. Nije on neka veličina, kako je umislio, želim samo da ga malo spustim na zemlju, da ga vratim na fabrička podešavanja", rekao je Hariz za "Avaz".

Poslije kratke pauze je nastavio. "On je odgajan kako Bog nalaže i po propisu, a loši savjetnici pokušavaju da utiču na to. Sramotim se ovom pričom, ali hoću da mu pokažem da novac ne može kupiti karakter, jer najjače oružje nije novac, nego moral. Moral koji on posjeduje. Moj cilj kao roditelja je bio da odgojim djecu na ponos nacije i u tome sam uspio. Učio sam ga da ne mrzi, da ima svoj cilj i uvijek sam govorio da bude zlatna sredina, ne smije biti na dnu, ali ne smije se ni izdizati na vrh. Očito je zaboravio, ne zna kako živeti u BiH jer ga je ponio taj 'američki san' i život sa elitom".

Ponovio je da su pare jedan od problema. "Samo želim da moje dijete ostane moje dijete, bez obzira na postignute rezultate i veličinu i da cijeni roditeljski trud i odricanje u životu. Amerika i dolari jesu sila, ali je babo velesila. Bog, babo i Bosna."

Demantovao je Jusufovu izjavu oko toga da je zlostavljao njega i majku. "Ako sam zlostavljao tvoju majku, tebe, zašto si mi poslao Mercedes 2014. godine!? Ko je njemu napunio glavu tim pričama, ne znam, ko mu je takve stvari govorio, ne znam".

Tvrdi da je situacija mogla da se riješi drugačije. "Ako sam negdje pogriješio, sve smo mogli razgovorom riješiti. Nikada u životu nikoga nisam ponizio jer, kako kaže časni Musaf, 'ko ponizi jednog čovjeka, kao da je ponizio cijeli svijet'. Niko njega ne može voljeti kao što ga volim ja! Svoj djeci svijeta poručujem: vratite se na roditeljske postavke i ne zaboravite bosanski merhamet", zaključio je Hariz Nurkić.

