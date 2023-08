Nikola Mirotić konačno potpisao: Saga je završena, novi klub potvrdio sve

Nikola Mirotić i zvanično je potpisao za Armani.

Izvor: Profimedia

Nikola Mirotić potpisao je za Armani! Saga je konačno završena. Oglasio se i italijanski klub i zvanično potvrdio da je sve završeno i da je on novi igrač tima iz Milana. Nosiće dres sa brojem 33. Upravo je ta objava u kojoj je sve u znaku broja 33 bila jasan signal da je sve završeno povodom njegovog dolaska.

Od kada je postalo jasno da će doći do raskida ugovora sa Barselonom mnogi evroligaški klubovi su se javili i nudili su mu saradnju. Trku je u tim momentima dobio Partizan i sve je bilo praktično završeno, čekao se samo njegov potpis. Međutim, do toga nije došlo. Nikola se predomislio, oglasio se saopštenjem na društvenim mrežama i otkrio da neće u Srbiji nastaviti karijeru. Tada su se ponovo uključili ostali timovi, ali su se svi ubrzo povukli iz trke, ostao je samo Armani koji je na kraju i dobio ono što je želio.

Tada je Nikola priznao da je dobio prijetnje i uvrede koje su uticale na to da ne obuče crno-bijeli dres. "Moja želja da igram za tim u Srbiji nije bila uslovljena niti finansijskim ponudama, niti bojama bilo koga kluba, jer sam želio da igram u zemlji koju volim, ali stvari jednostavno nisu išle u tom pravcu. Zahvaljujem se Partizanu na ukazanom povjerenju i želji da budem dio njihovog tima, ali sam ipak donio odluku da je za moju porodicu i mene najbolje da karijeru nastavim u nekom od evropskih timova izvan Srbije", poručio je Mirotić.

Koliko su stvari bile blizu oko dolaska u Humsku svjedoči i izjava sportskog direktora Zorana Savića koji je potvrdio da im je Nikola dao riječ da će doći u Partizan. "Mi smo imali ugovor na tri godine sa njim i pristali smo na sve zahtjeve. Čak je bila klauzula da može da napusti tim poslije prve godine ako mu se ne svidi kako radimo, imao je još nekoliko stavki po kojima bez problema može da izađe iz svega. Sve smo mu to obećali i ispunili. On je čak pričao i sa Kevinom Panterom da se uvjeri kako i on razmišlja. On je otvoreno istakao da želi da napadnemo Evroligu. Čak je jednom prilikom rekao da ne želi da uzima broj Danila Anđušića koji nosi broj 33, već će on uzeti dres sa brojem tri. Mi smo njemu ponudili rad sa najboljim trenerom Evrope", ispričao je Savić.