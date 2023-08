Selektor BiH nakon žrijeba kvalifikacija za EP: Nigdje ne idemo sa bijelom zastavom - vjerujemo u sebe i svoj cilj!

Adis Bećiragić vjeruje da će BiH kroz "paklenu" grupu izboriti nastup na narednom prvenstvu Evrope.

Izvor: FIBA

Košarkaška reprezentacija BiH saznala je ovog utorka imena protivnika u kvalifikacijama za Eurobasket 2025.

"Zmajevi" će u kvalifikacionoj grupi odmjeriti snage sa Francuskom, Hrvatskom i Kiprom, koji je jedan od četiri domaćina narednog Evropskog prvenstva.

Prema propozicijama, plasman na EP izboriće po tri najbolje ekipe iz svake od osam grupa, sa izuzetkom grupa u kojima se nalaze domaćini (Finska, Letonija, Poljska i Kipar), iz kojih će, uz domaćine, na Evropsko prvenstvo ići još dvije najbolje ekipe.

U slučaju BiH, to znači da će "zmajevi" nakon šest kvalifikacionih kola morati da budu bolje plasirani ili od Francuske ili od Hrvatske, pa je jasno da je pred izabranicima Adisa Bećiragića veoma težak posao kako bi za dvije godine igrali na prvenstvu Evrope.

Izvor: FIBA

"U bliskoj prošlosti dobro smo se upoznali s Francuzima, oni su velesila i apsolutni favorit grupe. Hrvatska je trenutno u svojevrsnom 'rebildingu' reprezentacije sa novim selektorom i sigurno je da će takođe biti jako težak protivnik, s obzirom na količinu talenta koju su oduvijek posjedovali. Mnogo toga će zavisiti i od toga u kakvim će sastavima svi nastupiti. Daleko je februar, kada se igraju prve utakmice kvalifikacija. U svakom slučaju, naravno da ne idemo nigdje s bijelom zastavom, vjerujemo u sebe i ispunjenje konačnog cilja, a to je odlazak na Eurobasket", rekao je selektor Bećiragić za zvanični sajt Košarkaškog saveza BiH.

Utakmice će se igrati u tri kvalifikaciona "prozora", a u svakom će biti odigrana po dva kola. Prvi termin je od 19. do 27. februara 2024. godine, drugi od 18. do 26. novembra 2024. godine, a treći od 17. do 25. februara 2025. godine.

SVE GRUPE KVALIFIKACIJA ZA EUROBASKET 2025

GRUPA "A": Slovenija, Ukrajina, Izrael, Portugal

GRUPA "B": Italija, Turska, Mađarska, Island

GRUPA "C": Španija, Letonija, Belgija, Slovačka

GRUPA "D": Njemačka, Crna Gora, Bugarska, Švedska

GRUPA "E": Francuska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kipar

GRUPA "F": Grčka, Češka, Holandija, Velika Britanija

GRUPA "G": Srbija, Finska, Gruzija, Danska

GRUPA "H": Litvanija, Poljska, Estonija, Sjeverna Makedonija

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)