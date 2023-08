Željko Obradović se nije pozdravio s njim! Ne pričaju već 12 godina - isplivao snimak

Po završetku meča između Srbije i Grčke nije došlo do pozdrava između Željka Obradovića i Vasilisa Spanulisa.

Srbija je pobijedila Grčku na pripremnom meču u Atini i na toj utakmici bio je i Željko Obradović. Mnoge košarkaške legende pratile su taj okršaj, poslije kog je viđena i jedna scena o kojoj se priča. Prilikom izlaska iz dvorane trofejni srpski stručnjak i Vasilis Spanulis nisu se pozdravili. Njihova istorija i sve što se dešavalo u prošlosti je poznato, pa su sad krenuli razni komentari.

Poslije objavljenog snimka postoje različita gledišta na cijelu tu situaciju. Pojedinci komentarišu da je Dejan Bodiroga stao da se pozdravi sa Spanulisom i da se zbog toga njih dvojica nisu pozdravili, dok drugi tvrde da se svejedno ne bi pozdravili čak i da nije bio niko između njih. Šta je od ta dva tačno? Vjerovatno samo Željko i Vasilis znaju.

Podsjećanja radi, njih dvojica ne pričaju od 2011. godine. Tada je Bili odlučio da pređe iz Panatinakosa, koji je vodio Željko, u redove direktnog rivala Olimpijakosa. Obradovića je to žestoko pogodilo, najviše zbog načina na koji je otišao. "Malo ljudi to zna, ali me je njegov menadžer Miško Ražnatović pozvao u vezi odlaska u NBA, tražio je da mu učinim uslugu jer je rok za odlazak prošao. Izašao sam u susret, razišli smo se i eto", rekao je Željko u jednom od ranijih intervjua.

O tome je govorio i sam Grk. "Obradović je sjajan trener, posvećen, briljantan, podizao je igrače na viši nivo svojim znanjem i lekcijama. Zahvalan sam mu za sve što me je naučio i o košarci i o životu. Ljudi ne moraju da znaju više od toga. Pomirenje? Vrijeme će pokazati hoće li doći do pomirenja", izgovorio je Spanulis.

Situaciju je iz svog ugla prepričao i poznati agent. "Imao sam izuzetnu saradnju sa Panatinaikosom, Željko Obradović je bio moj blizak prijatelj. Međutim, Spanulis je želio da promijeni klub i da bude lider nekog tima. Poslije razgovora sa predstavnicima Olimpijakosa smo shvatili da je to za njega najbolje iako je to prelazak koji se ne radi. Znao sam da će se odnosi pogoršati, ali nisam za to obraćao pažnju. Tri godine poslije toga nisam potpisao nijednog igrača sa Panatinaikosom, pet godina nisam išao na utakmice, jer su mi rekli da je bolje da ne dolazim", otkrio je Ražnatović koji je sada na udaru navijača Partizana zbog transfera Jama Madara, a crno-bijeli su najavili kraj saradnje sa njim.