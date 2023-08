Milutinov pred Mundobasket: Srbija NIJE favorit za zlato!

Nikola Milutinov surovo iskren o poziji Srbije na Mundobasketu.

Izvor: MN Press/Stelios Stefanou/Eurokinissi

Reprezentacija Srbije kada učestvuje na nekom takmičenju uvijek je jedna od glavnih favorita za osvajanje medalje, međutim centar Nikola MIlutinov smatra da "orlovi" nisu u konkurenciji za zlato na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

"Igrao sam i ranije kao centar u startnoj petorci, tako da imam iskustva, navikao sam na tu ulogu i daću sve od sebe da ovaj posao odradim najbolje što mogu. Naravno, bio bih srećniji da je Nikola Jokić tu sa nama, ali tako je kako je. Pokušaću da popunim tu prazninu, iako je skoro nemoguće", rekao je Milutinov, prenosi Jurohups.

Košarkaš koji je ovog ljeta ponovo zadužio dres grčkog Olimpijakosa, smatra da je odsustvo Nikole Jokića, Vasilija Micića, Alekseja Pokuševskog i Nikole Kalinića veliki udarac za reprezentaciju.

"Oduševljen što je Jokić dva puta bio MVP NBA lige, a prošle sezone je sa Denverom osvojio i šampionsku titulu. Ponosan sam na njega, znam koliko je napornog rada uložio u prethodnim godinama. Znam koliko je bio fokusiran i posvećen da postigne sve to i zbog toga sam zaista srećan. Žao mi je što on, ali i ostali igrači neće biti sa nama, ali imamo Bogdana Bogdanovića, našeg kapitena i glavnog igrača. Makar je on tu", rekao je Milutinov i dodao: "Mnogi timovi su favoriti za zlatnu medalju, ne mogu da odaberem samo jedan, ali sigurno da mi nismo među njima".

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je u utorak uveče Grčku u prvom kolu "Akropolis kupa", a zatim, dan poslije, "orlovi" su poraženi od Italije. Ovaj turnir samo je uvertira za Svjetsko prvenstvo koje se krajem avgusta i početkom septembra održava u Indoneziji, Filipinima i Japanu. Srbija će na Mundobasketu nastupati u grupi B zajedno sa selekcijama Kine, Portorika i Južnog Sudana.

