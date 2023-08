Pešićeva Srbija gazi - ISPLIVAO REZULTAT NOVOG TAJNOG MEČA: Razbili hit Eurobasketa, pali se mašina!

Srbija polako diže formu i ređa pobjede, savladali su još jednog rivala!

Izvor: MN PRESS

Srbija ređa pobjede! Na još jednoj prijateljskoj utakmici zatvorenog tipa, srpski tim ostvario je novi trijumf. Pošto je pobijeđena Bosna i Hercegovina sa osam poena razlike, sada je srpski tim savladao Poljsku81:66 (23:14, 19:16, 23:14, 16:22).

"Orlovi" su od starta podigli tempo igre i napravili uvodnu prednost od devet poena razlike koja je do poluvremena uspjela da bude dvocifrena. U trećoj četvrtini je ponovo selekcija Svetislava Pešića došla do svoje prepoznatljive igre i dodatno povećala plus, a onda je u posljednjem periodu došlo do opuštanja i Poljaci su smanjili prednost na 15 poena razlike.

U javnost nije izašla statistika srpskog tima, ali Poljaci jesu objavili kako su igrali njihovi košarkaši, pa je tako Balcerovski imao 14, Sokolovski 12, Miličić 11 poena i oni su bili dvocifreni. Mihalak je dodao devet, Ponitka sedam, Pluta šest, Garbač dva, a Grosek i Žiškovski dva poena. U subotu i nedjelju Poljaci će ostati u Beogradu i igraće sa Makedonijom, zatim će u Istanbulu igrati sa Turskom 8. i 9. avgusta.

Što se tiče srpskog tima, već 8. avgusta čeka ih utakmica koju će publika moći da prati. Nakon dvije kontrolne utakmice iza zatvorenih vrata, selektor Pešić je spreman da otvori karte. Prvo će igrati sa Grčkom u Atini, zatim i sa Italijom na istom mjestu, da bi Portoriko došao u Beograd 16. avgusta. Zatim tim leti u Kinu gdje će igrati sa Kinom i Brazilom. Ovo je kompletan spisak utakmica: