OVOG PUTA NIJE POVREDA! Zašto Nemanja Nedović neće igrati za Srbiju na Mundobasketu?

Nemanja Nedović ponovo neće nastupiti za Srbiju.

Izvor: MN PRESS, Stelios Stefanou/Eurokinissi

Nemanja Nedović neće igrati za reprezentaciju Srbije na Svjetskom prvenstvu u košarci, od 25. avgusta na Filipinima. Eksplozivni košarkaš napušta srpsku reprezentaciju i iako još nema zvanične potvrde ni sa jedne strane, nema ni demantija, što jasno sugeriše da će "orlovi" definitivno otići u Aziju bez jednog od najiskusnijih.

Poslije "zatvorenih" pripremnih utakmica u Beogradu protiv BiH i Poljske, a potom i duela protiv Grčke i Italije u Atini, Nedović će se rastati sa saigračima i ponovo imati slobodne dane, do početka priprema Crvene zvezde Meridianbet za novu sezonu. U dva meča u glavnom gradu Grčke on nije imao značajnu ulogu - protiv domaćina je nastupio 13 minuta i promašio svih pet šuteva, a potom je protiv Italije igrao 9:48 minuta i za to vrijeme nije pogodio iz tri pokušaja.

To će po svemu sudeći biti njegovi posljednji nastupi ovog ljeta, tokom kojeg će Srbija na Filipinima pokušati da napravi značajan rezultat počev od utakmica grupne faze, protiv Kine, Južnog Sudana i Portorika. Za to vrijeme, Nedović ponovo neće u reprezentaciju, iz koje je u posljednjih godina češće odsustvovao nego što je bio u njenom sastavu. Debitovao je za "A" tim na Eurobasketu u Sloveniji 2013, kada su kod Dušana Dude Ivkovića prvu šansu u nacionalnom timu dobili i drugi članovi tada "novog talasa" - Bogdan Bogdanović, Nikola Kalinić, Vasilije Micić... Bio je to dolazak generacije koja je zajedno sa starosjediocima Milošem Teodosićem, Nenadom Krstićem, Stefanom Markovićem donijela radosti navijačima, ali Nedović nije tako redovno bio tu - i nije uvijek bio razlog povreda.

Godinu nakon debija, Nedović je propustio Svjetsko prvenstvo 2014. u Španiji, na kojem je Srbija napravila ogroman rezultat i igrala u finalu protiv Amerike. Nedović je tada bio član Golden Stejt Voriorsa i zbog povrede stopala bio je prinuđen da napusti pripreme i da ode u SAD. Godinu kasnije, on je ponovo bio u sastavu na velikom takmičenju, Eurobasketu 2015. u Njemačkoj i Francuskoj, kao što je i narednog ljeta, 2016, napravio najveći uspjeh u karijeri osvojivši srebro na Olimpijskim igrama u Riju.

Godinu nakon toga, u leto 2017, Nedović je ponovo morao da odsustvuje sa velikog takmičenja, Eurobasketa u Turskoj na kojem je osvojeno srebro. Tada je bio dio ekipe Saše Đorđevića mjesec i po dana, ali nije uspio da se oporavi od povrede ramena i zato se pred put u Istanbul rastao a saigračima, pa na TV-u gledao kako "Orlovi" osvajaju za sada posljednju medalju.

Na sljedećem velikom takmičenju, 2019, Đorđević nije računao na njega pred put na Svjetsko prvenstvo u Kini, što je teško palo Nemanji i iz njegovih riječi se moglo naslutiti da njegov odnos sa selektorom nije kao prije. "Razočaran sam, ali ne iznenađen. Mnogo sam se puta do sada susretao sa nepravdom i uvijek sam iz svega izlazio jači i pametniji, tako će biti i ovoga puta. Krivo mi je, prije svega, što sam za spisak saznao na tviteru, ali šta je - tu je. Biću navijač broj 1 naše reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kini kao i na svakom predstojećem takmičenju", pisao je tada Nemanja.

Dva ljeta kasnije, Nedović nije bio dio tima koji je pokušao da se kvalifikuje za Olimpijske igre. Poslije velikih problema zbog korone, on je u komunikaciji sa selektorom Igorom Kokoškovim i doktorima nacionalnog tima odlučio da će preskočiti turnir u Pioniru, a da će biti na raspolaganju za Olimpijske igre. Nažalost, Italija je tada spriječila Srbiju da ode na najveći turnir.

Sljedeće godine, pod vođstvom selektora Svetislava Pešića, Nedović je otputovao na Eurobasket u Češkoj i Njemačkoj, ali se povrijedio u ranoj fazi kontintentalnog turnira i nije mogao da pomogne reprezentaciji. Poslije rupture mišića, Nemanja nije mogao da nastupa do kraja turnira i Pešić je tako prinudno ostao bez važne opcije na bekovskim pozicijama.

Ovog ljeta, za Karijev i Nedovićev rastanak nije krivac povreda, a sačekaćemo još na odgovor o razlozima.

