MI U ZVEZDI KAO JADNICI JADNI, A PARTIZAN U LIGI ŠAMPIONA: Vešović čuo himnu i priznao: "Mnogo smo patili!"

Marko Vešović je prvi put govorio o osjećaju koji je imao dok je Zvezda trenirala i slušala kako Partizan igra u grupnoj fazi Lige šampiona.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Marko Vešović (31) proveo je u Beogradu veoma bitne četiri godine svoje karijere, a situacija u klubu kada je on igrao uopšte nije bila dobra. Gostujući u podkastu Aleksandra Stojanovića Vešović se prisjetio izuzetno teških trenutaka kada su Zvezdinim fudbalerima razbijani automobili i skidani dresovi, ali i situacije koje mu se zauvijek urezala u pamćenje - Partizanovog učešća u Ligi šampiona.

Dok su crno-bijeli, kao aktuelni šampion Srbije, na svom terenu igrali grupnu fazu protiv zvučnih evropskih rivala, Crvena zvezda je trenirala nedaleko odatle, na pomoćnim terenima ispod sjeverne tribine svog stadiona. Himna Lige šampiona jasno se čula, a Zvezdini igrači osjećali su se jadno!

Vešović je tokom igranja u Zvezdi osam puta nastupio u derbijima i ima odličan skor. Crnogorski fudbaler pet puta je savladao najvećeg rivala i tri puta izgubio u mečevima protiv njega, a imajući u vidu Zvezdinu tešku situaciju i Partizanovu dominaciju tih godina, ove brojke djeluju impresivno.

"Igrao sam dosta derbija i svaki ima posebnu draž. Nevjerovatno je igrati derbi, pamtim tu atmosferu i to nigdje na svijetu nema. Nije lako igrati. To je više tuča i rat nego fudbal. Mnogi ljudi koji gledaju to vide. Kažu 'Zašto se ne igra više fudbal nego prekid, udari, uklizaj...'. To je baš zbog pritiska, kad ćeš se dokazati navijačima ako ne u derbiju? Ko dobije derbi živi kao kralj do sljedećeg derbija, znaš i sam. Možeš da izgubiš sve, ali derbi ne smiješ da izgubiš. A u tom periodu Partizan je bio vladar, uzeli su 5-6 titula, ne sećam se koliko tačno i mi smo mnogo patili", prisjetio se Marko Vešović u emisiji "ALESTO".

Crnogorski reprezentativac se u ljeto 2010. godine preselio iz podgoričke Budućnosti u Crvenu zvezdu i već nekoliko mjeseci kasnije je imao prilike da osjeti razliku u atmosferu. Dok je u Humskoj Partizan igrao značajnu ulogu na evropskoj sceni, Crvena zvezda je bila u veoma teškom položaju, čega se prisjeća i desni bek Karabaga.

"Ja nikad neću zaboraviti jedan dan kad smo mi trenirali iza Marakane gdje su pomoćni tereni, u sedam popodne nam je bio trening, a čuješ sa stadiona JNA krenula himna Lige šampiona. Znači, mi na treningu kao jadnici jadni, baš loša atmosfera i u klubu i oko kluba, a onda čuješ tamo himnu Lige šampiona. Kažeš sebi 'Šta mi igramo, šta smo mi? Ne možemo ništa da uradimo'. Oni su jednostavno u tom trenutku bili, možda da kažem, i bolji kao ekipa, ali kad je došao derbi mi smo uvijek bili pata-pata. Derbi je uvijek nešto posebno. Možeš biti ne znam koliko bolji i ne znam koliko para više da imaš u tom trenutku, derbi je nešto posebno. Nije mjerilo ništa drugo sem derbija, a mi smo derbije dosta dobro igrali. Sjećam se da smo poslije dugo godina dobili, mislim da je to bilo kad je Prosinečki došao. To je bilo na Marakani, kad je Kasalica dao gol, kad je Luka Milunović debitovao i lobovao Stojketa. To je bio delirijum, fešta za pamćenje", ispričao je Marko Vešović u podkastu.

Podsjećamo, Partizan je grupnu fazu Lige šampiona igrao u sezoni 2010/11 i tada se takmičio protiv Arsenala, Šahtjora i Brage. Crno-bijeli su do elitnog društva u Evropi stigli nakon što su Pjunik, Helsinki i Anderleht, ali su u grupnoj fazi upisali svih šest poraza. Tokom te sezone Partizan je potvrdio kvalitet u mečevima protiv Crvene zvezde, pošto je pobijedio u oba prvenstvena derbija - na Marakani je bilo 1:0 golom almamija Moreire, dok je u Humskoj jedini pogodak postigao Princ Tejgo.