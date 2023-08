SALETA PITALI ZA SRBIJU, SVE JE PRIZNAO: Moram to da potisnem, a biće jako teško

Selektor Kine, Aleksandar Đorđević je istakao da će mu biti velika čast da igra protiv Srbije, ali da neće biti svejedno.

Selektor Kine, Aleksandar Đorđević izašao je pred medije u Manili i odmah istakao da mu neće biti svejedno što će prvi meč morati da igra protiv njegove Srbije! Na početku se zahvalio KS Kine i Jao Mingu na prilici da predvodi Kinu na Mundobasketu.

"Od prvog dana ovi momci su sa našim kapitenom na čelu su me dočekali otvorenih ruku, mene i moj tim. Ne mogu da opišem koliko sam srećan zbog ove prilike koje su mi dali Jao Ming i Košarkaški savez Kine. Ovi momci daju sve od sebe i mi dajemo sve od sebe da izvučemo najbolji mogući rezultat na ovom Svjetskom prvenstvu", počeo je Đorđević, a onda se dotakao toga što će morati da igra protiv svoje Srbije.

"Za mene je čast da izađem na teren i budem trener Kine protiv moje zemlje. Biće mnogo emocija. Ali kao što volim da kažem emocije su naši neprijatelji i moramo da ih suzbijemo da bismo bili dobri. Biće ovo jedan od najtežih mečeva na Svjetskom prvenstvu. Oni su kvalitetan tim, sa jakim nogama, jak fizički... Već smo igrali sa njima i znamo ih, ali biće ovo jako težak meč", rekao je nekada trofejni selektor Srbije.

Kada su ga kineski novinari pitali šta misli koja je najveća prednost ovog tima rekao je kratko:"Ako kažem, to više neće biti prednost", a onda objasnio i zašto je neke od najvećih zvijezda kineske košarke ostavio van spiska.

"Imali smo mnogo igrača, a na Svjetsko prvenstvo može da pođe 12 igrača, a ovo je 12 igrača za koje vjerujem da će najbolje predstavljati Kinu."

Mundobasket će za njegove igrače biti prilika da se pokažu u najboljem svjetlu, a u Kini se nadaju da će veliko takmičenje iznjedriti neke velike igrače.

"Kao što volim da kažem na velikoj sceni kao Svjetskom prvenstvu je prilika svakom igraču da se pokaže u najboljem svjetlu. Košarku je atletski dio sporta mnogo promijenio i takva će se košarka igrati na Svjetskom prvenstvu. Vidimo kakvi su timovi uspješnih timovi, tu je mnogo igrača koji su veliki, visoki. Mi smo tim i moramo da izađemo na teren kako bismo vidjeli kakvi smo u odnosu na druge timove", istakao je Đorđević i naglasio da ne želi da priča o ciljevima, prioritetima...

"Došli smo da uživamo, da se pokažemo u najboljem svjetlu. Nekada mi je djelovalo da smo zastrašeni protiv velikih timova i za mene je prioritet da se naši igrači opuste u tim mečevima i pokažu u najboljem svjetlu. Kada počnete da pričate o prioritetima to dodaje pritisak na leđa tima, a naš posao je da taj pritisak sklonimo."

Kao što je i selektor Srbije, Svetislav Pešić govorio o Olimpijskim igrama kao o glavnom cilju tima na Mundobasketu i Kini je cilj da u konkurenciji Jordana, Filipina i Irana bude najbolja i plasira se u Pariz,

"To je jedna od stvari o kojoj mislimo, ali to je tu i ne možemo ništa tu da kalkulišemo. Tu smo da igramo najbolje moguće. Ali mislim da je svim timovima ovde prvi cilj odlazak na Olimpijske igre. To je nešto najdivnije, da neko može da reprezentuje zemlju na Olimpijskim igrama. Na Svjetskom prvenstvu i takvim takmičenjima neophodno je mnogo sreće. Potrebno je da ste dobri, da igrate dobro, ali je potrebno i mnogo sreće", naglasio je on.

Na kraju je govorio i o rivalima u grupi.

"Sva tri rivala su jako, jako dobri timovi i teški rivali. Mi želimo da njima budemo jako težak rival. Sudan za mene nije iznenađenje što su ovde, dolaze sa atletski jakim timom, prvo igramo sa Srbijom koju mnogo poštujem i koja je jedan od favorita za medalju. Kada je bila i stara Jugoslavija i kada smo uzimali zlata gubili smo od Portorika. Oni su uvijek nezgodni, vole da igraju protiv velikih ekipa. Ali ja hoću da mislim o nama, a ne o njima", završio je Đorđević svoje obraćanje.