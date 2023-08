Nekadašnji košarkaš FMP-a mučio Amerikance! Šok početak SAD-a na Mundobasketu, ovome se niko nije nadao (FOTO)

Amerikanci umalo da obore svoj negativni rekord.

Izvor: Profimedia

Novozelandski košarkaš Fin Dilejni pružio je sa saigračima iznenađujuće čvrst otpor Amerikancima u prvoj utakmici Mundobasketa. Krilni košarkaš rođen 1995. godine, koji je prvi kontakt sa evropskom košarkom imao u FMP-u 2019. godine, ubacio je šest poena u ranoj fazi meča i pomogao da potpuni autsajder izdrži u koliko-toliko ravnopravnoj borbi do završnice druge četvrtine, u kojoj su Amerikanci i dalje imali samo jednocifreno vođstvo (41:34).

Fin Dilejni ove godine se vratio u rodni Novi Zeland, nakon što je prošlu sezonu proveo u Bonu i sa tim njemačkim timom osvojio FIBA Ligu šampiona. U Srbiji je imao neke zapažene partije u dresu "pantera", u kojem je protiv Crvene zvezde u jednom meču u "Pioniru" ubacio 18 poena i dokazao košarkaški talenat.

Ovog ljeta, on sa Novozelanđanima igra u Grupi C u Manili i ima praktično nemoguću misiju. Predstavnik Okeanije ima u borbi za plasman u drugu fazu pakleno teške protivnike - Sjedinjene Američke Države i Grčku i teško je očekivati da će uspjeti da naprave senzaciju. Ipak, to ne znači da će jeftino "prodati kožu", što se vidjelo i u utakmici protiv Amerike u subotu.

Apsolutni favorit imao je velikih problema u prvoj četvrtini protiv Novozelanđana i tek je trojkom košarkaša Lejkersa Ostina Rivsa u završnici prve četvrtine spriječio da bude ispisana negativna istorija moćne reprezentacije. Pogodio je trojku za 19. poen Amerikanaca i spriječio najneefikasniju prvu četvrtinu SAD-a u prvim utakmicama Mundobasketa ili Olimpijskih igara u istoriji.