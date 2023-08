Srbija - SAD na Mundobasketu? Samo pod jednim uslovom! MONDO kolumna: Kalkulacije do finala? Veoma je prosto...

Kolumnista MONDA proveo nas je kroz kalkulacije u završnici Mundobasketa. Pročitajte i izračunajte šta je potrebno, prosto je.

Predjelo je gotovo, sad je na redu ono glavno – druga faza, borba za četvrtfinale, a onda, Bože zdravlja, i za medalje!

Prvo, nećemo trošiti previše riječi o današnjem meču. Južni Sudan je mene lično oduševio – igrali su hrabro, srčano, pokazali su atletske kapacitete koji se traže u modernoj košarci. I stvarno, svaka im čast na tome. Nisu se obrukali ni u jednom od svoja tri meča, i iako su od Srbije izgubili ogromnom razlikom, ne može se reći da nisu pokazali zube. Momci selektora Rojala Ajvija sad idu u dalje razigravanje, i ja im tu želim puno uspjeha, pa da dogodine gledamo Južne Sudance na pariskoj olimpijadi!

Nego, sad je vrijeme da se svi mi Srbi angažujemo u onoj našoj omiljenoj disciplini – kalkulacije. Šta nam treba, koga dobiti, od koga „taktički“ izgubiti, i kako izbegnuti Amerikance. Naša dva naredna meča na programu su u petak i nedelju, i igraćemo ih protiv Italije (petak, 10:00 po našem vremenu) i Dominikanske Republike (nedelja, 14:00).

I odmah da vam kažem – kalkulacija nema. Idemo da pobijedimo sve, i tako izbjegavamo Amerikance do finala! Rijetko kada se potrefi da stvari legnu ovako prosto, ali evo, ovaj put je prostije od pasulja. Sve što Srbija treba da uradi je da konačno naplati stare dugove kod Italijana, a zatim i objasni Dominikancima da imaju još da porastu do našeg nivoa, i to je to. U četvrtfinalu onda vjerovatno čeka Litvanija, a za polufinale ćemo da sačekamo. Ima dotle. Ono što je sigurno i izvjesno je da nas obje pobjede razdvajaju od Amerikanaca do finala, a svaki drugi scenario će rezultovati ili povratkom kući prije vremena, ili četvrtfinalom sa SAD. Naravno, uvijek možemo da kažemo da selektor Svetislav Pešić već ima opsežno iskustvo sa igranjem protiv Amerikanaca u četvrtfinalima na svjetskim prvenstvima, ali hajde da se potrudimo da ne dođe do toga.

Kako protiv Italijana? Pa isto ovako kao i protiv ekipa u grupi. Pouzdajmo se u bekove, koji djeluju odlično „našpanovano“ – Bogdan Bogdanović je u ritmu, Stefan Jović diriguje napadima, a Aleksa Avramović se uključuje sa minijaturama sa klupe. Nikola Milutinov se pokazao kao bedem pod obručima, a „iks faktor“ je mladi Nikola Jović, čovjek koji je došao željan da pokaže da mu je mjesto među elitom. I za sada, on i to pokazuje – Srbija je dobila „četvorku“ za sadašnjost i budućnost. Ako stvari budu funkcionisale kako treba, vrijeme je da Italija konačno padne...i samo ovaj put da se ne nasjeda na Pocekov teatar. Ne vjerujem da reprezentativci Srbije ovo čitaju, ali za svaki slučaj – ako krene nešto da vas grli i pruža ruku, odgurnite ga. Pobijedite, pa se poslije grlite.

Dominikanska Republika? Dobar je Tauns, dobri su i njihovi igrači, ali mi prosto moramo biti bolji. Ni ovo nije neprelazna stavka. Pobjeda protiv Italije uliće svo samopouzdanje koje nam je neophodno za dalje. Neka Dominikanci budu prvi koji će osjetiti taj „pobjednički talas“, pa nek’ onda dobri Karl-Entoni razigrava protiv svog saigrača Entonija Edvardsa.

Ostalo danas? Eh, sve po planu reklo bi se. Gruzija je pobijedila Venecuelu, Amerikanci su rastočili Jordan, Brazilci trijumfovali protiv Obale Slonovače – prepali su se simpatizeri Crvene zvezde silno kada su vidjeli blažu povredu Jaga Mateusa, ali čini se da će ovdje biti sve u redu. Novi Zeland je mučio Grčku, ali ne dovoljno, pa su puleni Dimitrisa Itudisa riješili meč čvrstinom u drugom poluvremenu.

Kina ide u razigravanje bez pobjede – Portoriko ih je rano slomio, i nije dopustio nikakve povratke u igru. Saša Đorđević i dalje ima priliku da obezbijedi olimpijsku vizu za najmnogoljudniju zemlju svijeta, samo, biće jako, jako teško... U posljednjoj utakmici dana, u onom popularnom „Džakarta uveče“ terminu, Španci su lako riješili Iran i tako odlaze u drugi krug maksimalni.

U petak počinje drugi krug, i evo nekih divljih prognoza za četvrtfinale:

Srbija – Litvanija

SAD – Dominikanska Republika

Njemačka – Španija

Slovenija – Kanada

Petorka dana:

H. Ernangomes (SPA) ... 21p, 5r, 3a

N. Jović (SRB) ... 25p (9/9, 5 trojki), 2r, 3a

Papapetru (GRE) ... 27p, 6r, 1a

Bogdanović (SRB) ... 23p (6/9 za tri), 2r, 9a

Jago (BRA) ... 24p (6/7 za tri), 12a

Dobri su bili i Entoni Edvards i Toko Šengelija, ali evo, danas neka bude ovako. Čitamo se opet u petak!

