INTERVJU: PLAN ZA JOVIĆA? DA IGRA ZA SRBIJU! Spolstra otkrio: Kad niko nije gledao on je radio, vidite ga sad!

Erik Spolstra je imao tone zahtjeva za intervju, ali je odabrao da priča za srpske medije i otkrio da je oduševljen Nikolom Jovićem, ali i da je siguran da će se Nikola Jokić vratiti u nacionalni tim! /Od izvještača MONDA sa Mundobasketa, Nikole Lalovića/

Izvor: Profimedia

Na treningu reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država pred početak druge faze Svetskog prvenstva vidjeli smo pravu gungulu! Bilo je nevjerovatno puno novinara zainteresovanih da vide i uslikaju NBA zvijezde, kao i da popričaju sa njima. A pored svih obaveza Erik Spolstra je želio da odvoji vrijeme za srpske novinare!

Naravno da su teme bile Svjetsko prvenstvo i Nikola Jović, ali smo prvo željeli da saznamo kakva su iskustva jednog od najboljih stručnjaka na svijetu sa Mundobasketa.

"Što se tiče Svjetskog prvenstva, čast je biti ovdje. Uživamo u takmičenju, ovo je nešto najbolje što svijet ima da ponudi. Momci su stvarno motivisani za takmičenje i izazove. Bilo je mnogo priče kako ovaj naš tim nije toliko dobar ili talentovan kao neki naši prethodni timovi ali ja mislim da je to nešto što nas ujedinjuje kao grupu", rekao je Spolstra za srpske medije, pa se osvrnuo na to koliko je teško prilagoditi se FIBA pravilima za NBA zvijezde: "To je promjena i znali smo da će biti. Nije ovo NBA košarka i da bismo osvojili prvenstvo mi smo ti koji moramo da se prilagođavamo. Za sada mislim da su se momci uglavnom prilagodili."

Pogledajte 08:38 Erik Spolstra Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Naravno, sljedeća tema je bio Nikola Jović! Već na pripremama Srbije pokazao je da može da doprinese ovom timu, a na Mundobasketu za sada blista!

"Klinac igra dobro, zabavno je! Zabavno to što smo ovdje u isto vrijeme!", počeo je Spolstra, pa nastavio o tome kako je Jović stigao do Svjetskog prvenstva: "On je mnogo radio iza kulisa. Niko nije obraćao pažnju u martu, aprilu i maju kada je dva puta dnevno vježbao i totalno promijenio svoje tijelo. Sada je potpuno zdrav."

Publika u Srbiji nije imala priliku da vidi previše Nikole Jovića u sezoni iza nas. Bio je povrijeđen, odigrao tek dvadesetak mečeva u NBA... Ali Spolstra i stručni štab Majami Hita su vrlo dobro mogli da vide koliko Jović naporno radi.

"Radio je na svojim vještinama i pripremio se za ono za šta smo pretpostavili da će biti jako bitno ljeto. Prvo je bio na Ljetnoj ligi u Sakramentu i Vegasu gdje je igrao jako dobro, a onda i je dobio priliku da se takmiči za mjesto u sastavu i potencijalno minute... On je prestigao sve ostale za sada!", istakao je prvi trener Majamija.

Što se samog Mundobasketa tiče Majami ostaje budan zbog Nikole!

"Ja uživam u njegovoj igri, stručni štab uživa, bude se u pola pet ujutro svakog jutra da gledaju njegove utakmice i navijači Majamija ga podržavaju! Uzbudljivo je, fanovi Hita prate Svjetsko prvenstvo i naravno da prate naš tim, ali svi prate i Nikolu. Vidjeli smo koliko je radio iza kulisa, on je sve ovo zaslužio. Sve je tu zbog njegovih radnih navika i posvećenosti", objasnio nam je Spolstra.

Vidjeli smo i da se trener Majamija ovdje sreo sa svojim mladim košarkašem. U Manili su bili na ručku, a kako je sa majčine strane Spolstra Filipinac planira da ponovo izvede Jovića i da ga upozna sa svojom kulturom.

"Izašli smo na ručak i više smo htjeli da proslavimo što je uspio da dođe ovdje, da se izbori za ulogu u svom timu i da osjeti nešto potpuno novo. Nije bio nikada u Manili, tako da je razgovor više bio prijateljski nego razgovor između trenera i igrača. Uživao sam u tome i samo želim da ga podržim dok je ovdje. Ne pokušavam da ga treniram, samo smo pričali. Ponovo ćemo se naći iako su nam rasporedi sada ludi, ali ću ga izvesti opet na večeru. Odvešću ga u filipinski restoran da bi ga upoznao sa nečim drugačijim", priča Spolstra.

Vidi opis INTERVJU: PLAN ZA JOVIĆA? DA IGRA ZA SRBIJU! Spolstra otkrio: Kad niko nije gledao on je radio, vidite ga sad! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 11 / 11

Nije moglo ni bez pitanja o eventualnom finalu Srba i Amerikanaca... "Neću da trčim pred rudu ali jeste mi palo na pamet! Tajron Lu iz našeg stručnog štaba nas stalno podsjeća da je ovo kao "Martovsko ludilo", kao NCAA turnir. Morate da se fokusirate na sljedeću utakmicu, ali smo svjesni rasporeda i žrijeba. Oba tima su imala sreće da pobijede sve utakmice do sada, ali ako se budemo susreli to može da bude pravo slavlje za cijelu organizaciju", priznaje trener Majami Hita.

Nikola Jokić nije tu, ali na pomen njegovog imena Spolstra ne može da odoli: "Nažalost znam ga vrlo dobro...", kaže aludirajući na poraz njegovog tima od Denvera u finalu NBA lige. Zatim se osvrće i na otkaz Jokića Srbiji: "On je bio najbolji igrač na svijetu dva puta i sigurno imate razloga da kažete da je i prošle sezone bio najbolji na svijetu. To je dokazao kada je osvojio titulu. Imam ogromno poštovanje za njega. Ako bi se reklo da je doprinio tom timu, to bi stvarno bila najblaža izjava godine. Ali igrao je do kraja juna i zaslužio je da uživa u odmoru. Vrlo je posvećen nacionalnom timu i vratiće se on u tim", smatra američko-filipinski stručnjak.

Izvor: Profimedia

Ipak odsustvo Nikole Jokića dalo je šansu nekim drugima da zablistaju. Nikola Milutinov je za sada nezaustavljiv pod košem, a Nikola Jović takođe dobio minute koje možda ne bi imao da je situacija drugačija!

"Sa druge strane to je Nikoli otvorilo više šansi da igra. Mislim da u nedostatku nekih veterana tim dobija povjerenje u njegove sposobnosti i to šta on donosi timu. On je toliko ofanzivno fluidan igrač za ekipu, uvijek bira prave poteze, nesebičan je, ima sjajan pregled igre za nekoga njegove visine. Nisam pričao sa njegovim saigračima, ali sam siguran da vole da igraju sa njim jer je toliko nesebičan i jer toliko dobro dodaje. Alitakođe može da se vidi i koliko je radio, koliko je on ofanzivno napredovao, koliko mu je bolji šut za tri poena... Jako je puno radio i mnogo je ojačao pa su mu prodori mnogo jači nego što su bili."

Pogledajte 01:14 Nikola Jović Izvor: MONDO Izvor: MONDO

A šta je plan za Jovića za narednu NBA sezonu? "Ovo je plan! Doći ćemo na trening kamp kada bude vrijeme, sada samo uživam u tome što se on takmiči na najvišem nivou, na Svjetskom prvenstvu. On igra konstantnu i bitnu ulogu koja donosi pobjede. To je najbitnije. U ruki godini je mnogo vremena proveo pokušavajući da ozdravi. Nije imao minute, ni u razvojnoj ligi zaista nije mogao da igra, ali je sada potpuno zdrav i vidjeli ste da je promijenio svoje tijelo. Ovaj period između sezone je za njega bio jako bitan. To što je mogao da bude dio našeg tima u Ljetnoj ligi i kasnije na pripremama reprezentacije. Sada igra sve te utakmice koje znače nešto, to je nešto najbolje za razvoj igrača", smatra Spolstra.

Razvojni put Erika Spolstre je zaista za divljenje. Radio je sve u NBA - od video analitičara do glavnog trenera, a sličan put prošao je i Darko Rajaković. Sada je on postao prvi čovjek struke Toronto Reptorsa i Spolstra ne sumnja u njega.

"Biće sjajan! Dugo ga znam, vrlo poštujem njegov trud. Morao je da preskoči mnogo različitih prepreka na svom putu i pokazao je veliku želju da bude dio tima. Želju da doprinese timu, a ne da misli unaprijed o sebi. Ako radite sjajan posao tu gdje ste na kraju ćete obično biti nagrađeni zbog toga. I mislim da to za njega nije bilo nešto što se desilo preko noći. On je zaslužuo svaki svoj korak do sada i više je nego spreman za mjesto glavnog trenera", smatra naš sagovornik.

Na kraju je dobio i pitanje da li bi došao u Srbiju kada bi ga Jović zvao u posjetu. Pa, zapravo je to i planirao, ali su mu Stiv Ker i reprezentacija pokvarili planove!

"Ako me Niko zove? Volio bih da dođem! Da ne radim ovo, da nisam dio priprema reprezentacije Amerike ja bih bio na njegovim pripremama. Ovako je moj stručni štab išao da ga gleda. Jedini put kad sam išao u region je kada sam bio u Sloveniji. Bio sam tri godine zaredom tamo kada je Goran Dragić igrao za nas. Išao sam u Ljubljanu koja je jedan od meni omiljenih gradova na svijetu. To bih koristio kao razlog da odem u Ljubljanu i tamo probam razna pića i žestinu", rekao je uz osmijeh Spolstra i nakon dugog razgovora se zahvalio srpskim novinarima.

Nikola Jović djeluje sjajno na ovom prvenstvu, a ono što djeluje još bolje je što je u rukama Erika Spolstre. Jedva čekamo i nastavak Mundobasketa ali i novu NBA sezonu sa Nikolom u mnogo bitnijoj ulozi u sastavu Majamija!

BONUS VIDEO: