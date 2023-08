Otac Boriše Simanića ide hitno na Filipine!

Dragan Simanić putuje na Filipine da bude podrška svom sinu Boriši koji je završio Svjetsko prvenstvo zbog ozbiljnog udarca u bubreg koji je zahtjevao i operaciju.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Srpski košarkaš Boriša Simanić dobio je nezgodan udarac u završnici meča protiv Južnog Sudana, ali niko u tom trenutku nije mogao ni da pretpostavi da će doći do problema koji će ga udaljiti sa Mundobasketa. Zbog jakog udarca u bubreg, Simanić je hitno operisan u Manili i selektor Svetislav Pešić je objasnio da je samo zahvaljujući brzoj reakciji našeg ljekarskog tima izbjegnuta tragedija.

Sve se vrlo brzo izdešavalo i Simanić je izgubio mnogo krvi, a sada mu je potrebna i podrška najbližih tako da se njegov otac Dragan, poznati preduzetnik iz Bratunca, odmah spakovao i kreće za Manilu čim mu bude odobrena viza. Takođe, očekuje se i ostatak porodice.

"U ogromnoj sam gužvi, ne znam gdje udaram. Trenutno sam u Beogradu, vadimo vizu za odlazak na Filipine. Boriša je operisan, dobio je nezgodan udarac u bubreg na utakmici protiv Južnog Sudana. Nadamo se da će biti sve u redu, eto to je sve što mogu da vam kažem. Izvinite, u ogromnoj sam gužvi...", bilo je sve što je Dragan Simanić rekao za "Informer", vidno potresen zbog onoga što se iznenada desilo njegovom sinu.

Selektor je objasnio da je Simanić odmah operisan i da mu šalje "poljupce i zagrljaje da izdrži još jedan dan" pošto su uvijek 24 sata poslije zahvata najkritičnija.

"To je bio jedan šok za nas, stvarno nismo očekivali da taj udarac koji je dobio može da bude ne tako bolan, nego tragičan, ali dobro je da se to sve završilo i ekipa je baš onako bila čitavu noć se skupila...Tražila se i dodatna krv jer nisu mogli da nađu jer je krvario dosta. Ali, sve je dobro završeno i svi se radujemo da se on što prije oporavi", kazao je Pešić po obraćanju medijima na današnjoj konferenciji uoči meča sa Italijom (petak, 10.00).