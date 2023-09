Sve kalkulacije pred najbitniji meč Srbije! Zašto moraju da pobijede, koga čekaju i kako izbjeći SAD?

Reprezentacija Srbije će protiv Dominikanske Repulike (14.00) igrati najvažniji meč na turniru.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Reprezentacija Srbije igra odlučujući meč na Mundobasketu - poraz od Italije zakomplikovao je situaciju u grupi selektoru Svetislavu Pešiću i reprezentativcima, pa sada nema mnogo prostora za kalkulacije. Protiv Dominikanske Republike moraće da se ide na pobjedu, svim raspoloživim sredstvima. To znači i da će "roviti" Avramović i Petrušev morati na parket kako se ne bi dogodila šokantna eliminacija!

Pred početak posljednjeg kola u grupi, pred Srbijom su sve četiri opcije - "orlovi" mogu da završe ovaj dio takmičenja i kao prvoplasirani tim grupe što bi bio najbolji scenario, ali i kao posljednjeplasirana ekipa u grupi! Takav ishod zavisiće i od drugog meča, koji već od 10.00 igraju Italija i Portoriko.

Da bi spremno dočekali posljednja dva meča u grupnoj fazi, razradićemo sve scenarije koji mogu da zadese Srbiju!

ŠTA JE POTREBNO SRBIJI?

Jednom riječju - pobjeda! Bez obzira na ishod druge utakmice, Srbija mora da pobijedi kako bi prošla u četvrtfinale. Trijumf nad Dominikanskom Republikom značiće bolji učinak od te selekcije, ali i od tima koji nešto ranije bude poražen u drugom meču iste grupe. Znači, trijumf Srbiju vodi dalje, možda čak i do borbe za medalje.

Ono što je važno istaći je da plasman Srbije na prvo ili drugo mjesto u grupi nije u njenim rukama! Zapravo, to zavisi samo od ishoda meča Italija - Portoriko, bez obzira koliko bi pobjeda nad Dominikanskom Republikom mogla da bude ubjedljiva. Ukoliko Italijani savladaju Portoriko, Srbija će i pored trijufma biti druga. Ukoliko Portoriko savlada Italiju, pobjeda Srbiji donosi prvo mjesto u grupi, a to vjerovatno znači i izbjegavanje Amerikanaca do samog finala!

KO SA KIM SE UKRŠTA?

Nakon utakmica koje se danas igraju na Svjetskom prvenstvu, biće poznati svi parovi četvrtfinala. Ekipa koja u grupi gdje je Srbija osvoji prvo mjesto plasiraće se u gornju polovinu žrijeba, dok će drugoplasirani tim u donji dio kostura. Za sada se znaju samo potencijalni rivali u četvrtfinalu - pošto Litvanija i SAD treba da odluče o prvom mjestu.

Jasno je, prvoplasirani tim iz grupe u kojoj je Srbija ide na poraženu ekipu u tom meču, dok će drugoplasirani vjerovatno morati odmah da odmjeri snage sa favorizovanim Amerikancima i tako sebi smanji šanse za medalju! Ukoliko se i Srbija i SAD dokopaju prvog (ili drugog) mjesta u svojim grupama, potencijalno će moći da se sretnu u borbi za zlatnu medalju!