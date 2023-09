Italijani su Srbiji ponovo uradili isto.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Reprezentacija Italije ponovo je nanijela Srbiji bolan poraz na velikom takmičenju i zakomplikovala joj računicu za plasman u četvrtfinale Mundobasketa. Heroj pobjede Italije protiv "orlova" bio je krilni košarkaš Jute Džez Simone Fontekio (27 godina, 201 centimetar), koji je ubacio čak 30 poena, uz samo četiri promašaja iz igre (11/15).

Poslije meča, dok svi pričaju i krilu Jute, poniklom u Virtusu i Armaniju, on nije htio da preuzima zasluge, koje mu svakako pripadaju. Nakon što je pravio Srbiji strašne muke, pogađao preko ruke Ognjena Dobrića i vodio "Azure" do još jedne velike pobjede protiv srpskog tima, on je dao kratku izjavu za medije.

"Šta mogu da kažem? Jako smo srećni zbog pobjede. Kao tim smo uradili sjajan posao. Nismo se predali na -16 u trećoj četvrtini i to je pokazalo srce ovog tima. Mi se uvijek borimo do kraja i to je poruka", rekao je on.

Posebno je naglasio učinak veterana Luiđija "Điđija" Datomea (35), koji je ubacio 10 poena zaredom dok se Italija mučila.

"On je legenda. To što je uradio sada samo je jagoda na torti njegove karijere. Pokazao nam je da je uvijek tu, i kada je 'minus 16' i kada ima 35 godina. On nas vodi svojim primjerom, on je naš kapiten i to nas je poguralo da nađemo energiju u sebi".

Vidi opis Ko je Italijan koji je Srbiji ubacio 30 poena "Pustite mene, gledajte ovoga što ima 35 godina" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 11 / 11

Bivši košarkaš Albe priznao je da nije razmišljao o svojim poenima i o jednom od najboljih individualnih nastupa u karijeri.

"O svojim poenima nisam mislio, jer je bila jako neizvjesna utakmica. Vodili smo četiri razlike, nismo se koncentrisali na razliku. Sada smo tri poena u minusu, ali smo dali sve od sebe. Znamo da ne zavisi od nas, daćemo sve od sebe protiv Portorika i vidjećemo za dalje", dodao je on.

"Vrlo sam srećan kad mogu da pomognem mom timu na mnogo načina. Čak i ako ne dam nijedan poen, mogu da skačem i igram odbranu. Ne moram da postignem 30 poena, najbitnije i je što sam pomogao timu".

Italija će u petak od 14 časova pratiti meč Dominikanske Republike protiv Portorika, a onda će u nedjelju pokušati da pobijedi Portoriko i da sačeka rasplet meča Srbija - Dominikana.

>Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!