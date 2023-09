"Moram zbog Danilovića!" Poceko otišao u četvrfinale, pa pričao o Tanjeviću, Pešiću i Srbiji!

Đanmarko Poceko je poslije pobjede nad Portorikom govorio o Srbima i srpskoj košarci. /Od izvještača MONDA sa Mundobasketa, Nikole Lalovića/

Izvor: YouTube/FIBA Media/Screenshot

Italija je uspjela sjajnom odbranom da slomi otpor Portorika i kvalifikovala se za četvrfinale Svjetskog prvenstva na Filipinima, a selektor Đanmarko Poceko je morao da bude ponosan na svoje igrače.

"Šta mogu da kažem? Volim svoje igrače, oni su sjajni! To nastavljam da govorim svima jer je to istina. Imam 12 lavova na terena. Oni se vole međusobno i vole ovo što rade. Pitao sam ih prije meča da li žele da pobijede, oni su mi odgovorili na terenu. Igrali smo protiv tima koji je i na Svjetskom prvenstvu i večeras igrao odlično. U Italiji smo ih dobili 20 poena razlike na pripremama, sada su mnogo porasli i poboljšali se", rekao je na startu Poceko.

Kao igrač je igrao četvrfinale Svjetskog prvenstva sa Italijom 1998. godine, ali kaže da sada situacija nije ni slična!

"Nema tu šta da se poredi, to je totalno drugačije. Poštujem sve moje saigrače, a tada nas je trenirao jedan od najboljih trenera i osoba na svijetu, Boša Tanjević, ali sada je totalno drugačije.. Sada je mnogo reprezentacija jako dobro, ni sa kim ne možete da igrate opušteno. Bila je to totalno drugačija košarka", istakao je on pa se ponovo osvrnuo na odbranu tima:

"Nikad u životu to nisam vidio! U mečevima sa Portorikom i Srbijom nismo smjeli da izgubimo. Srbija je prosječno davala 104 poena, Portoriko 96, a sada su dali 57. Neću o statistici, jer ne pokazuje sve, ali ovo pokazuje karakter mog tima."

Pogledajte 00:18 Italijani slave Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Naravno, pitali smo ga da li će navijati za Srbiju u meču sa Dominikanskom Republikom. Pobjeda Srbije donosi Italijanima prvo mjesto u grupi, a u slučaju da trijumfuju Dominikanci Italijani će biti drugi.

"U redu, Srbija je jedan od najboljih timova na svijetu, ali Portoriko igra sjajnu košarku, talentovani su. Dominikana takođe, ali vjerujem vam. Ne poštujem Dominikance samo jer smo izgubili, nego i jer sam ih vidio u hotelu, imaju hemiju. Imaju i sjajnog trenera, ali i vi imate legendu Pešića. Ali zbog ljubavi prema Daniloviću navijaću za vas. Volim ga od 18. godine, pa ću pomalo navijati za vas!"

Oglasio se i o lideru ovog tima Điđiju Datomeu koji poslije Mundobasketa završava sjajnu karijeru.

"Nevjerovatno je što nikada ne priča o sebi! Vjerovatno proživljava san. Uzeo je italijansko prvenstvo, bio je MVP finala, sad je riješio dvije utakmice za nas. I onda dođe na konferenciju i izgleda kao ruki. On je legenda. Ja sam igrao sa mnogo igrača, Điđi je poseban. Nema nikoga ni sličnog Điđiju", dodao je Poceko i na kraju se osvrnuo na eventualne riuvale u četvrfinalu.

"Hoćemo da nastavimo da sanjamo! Amerika i Litvanija? Biće težak meč na obje strane, ali ne gledamo to. Da smo mislili o žrijebu kad smo stigli bili bismo u problemu. Rekao sam igračima - sanjajte! I to su uradili. Uživaju da budu zajedno, svaki dan je sjajan. Slavićemo, ići ćemo na večeru, a ako budemo morali da igramo sa Litvanijom bićemo spremni. Ako budemo igrali sa SAD, takođe ćemo biti spremni."