HAOS NA KONFERENCIJI ITALIJE - POCEKO HTIO DA IZJURI: Vikao nepravda, jedva ga zadržali

Đanmarko Poceko je poslije poraza od Sjedinjenih Američkih Država i ispadanja sa Svjetskog prvenstva pravio cirkus na konferenciji za medije. Od izvještača MONDA sa Mundobasketa, Nikole Lalovića

Izvor: Profimedia

Italija je završila takmičenje na Svjetskom prvenstvu u košarci na FIlipinima nakon teškog poraza od Sjedinjenih Američkih Država u četvrfinalu, a Đanmarko Poceko je ponovo pravio predstavu od konferencije za medije. Poredio je svoj tim sa bumbarima, žalio se na sistem takmičenja, a na kraju - htio da pobjegne!

"Moji igrači su kao... Kako se zove ta životinja, ona ne leti... Bumbar! Oni ne lete, znali su da ne znaju da lete, a ipak su došli ovdje. Moji igrači nisu zaslužili da igraju protiv Amerike jer su bili prvi u grupi i to je to. To je sport. Volim sve moje igrače i prije meča, a sada čak i više. Čak i više", rekao je on.

Zatim se oglasio i kapiten ovog tima Italije, Nikolo Meli. Istakao je da smatra da je njegov tim trebalo da dobije lakšeg protivnika u četvrfinalu i da su "Azuri" zaslužili više.

"Mislim da smo uradili sve što smo mogli u našoj grupi, bili smo prvi, ali vrlo sam ponosan da budem dio ovog tima. Zaslužili smo više od četvrfinala, ali treba naučiti da prihvatimo poraz. Bićemo tu sljedećeg ljeta i probati da se plasiramo na Olimpijske igre, a ako se to ne desi vratićemo se sljedećeg ljeta, sljedećeg ljeta...", rekao je on, a onda je Poceko krenuo da aplaudira.

Dugo je aplaudirao, a onda je rekao: "To je to!" i krenuo napolje! Jedva su ga zadržali organizatori da ne napusti odmah konferenciiju i odgovorio je, mada nevoljno na još nekoliko pitanja na italijanskom.