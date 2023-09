SRBIJA SUTRA MOŽE NA OLIMPIJSKE IGRE, SADA JE SVE JASNO! Amerikanci pregazili Italijane, a evo šta to znači za "orlove"

Sada je sve jasno.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Amerike ubjedljivo je pobijedila Italiju 100:63 u četvrtfinalu Mundobasketa, u utakmici u kojoj nije bilo ni nagovještaja iznenađenja. S obzirom na taj rezultat, jasno je da će selekcija SAD biti ta koja će u polufinalu dočekati pobjednika meča Njemačka - Letonija, kao što će i Srbija u srijedu saznati da li igra protiv Kanade ili Slovenije. A to je veoma važno iz više razloga.

Srbija bi već u četvrtak mogla da "ovjeri" mjesto na Olimpijskim igrama u Parizu i to direktno sa Mundobasketa. Za to je potrebno "samo" da Kanada pobijedi Sloveniju i da uđe u meč protiv Srbije za finale. Kao nikad do sada od razlaza sa Crnom Gorom, reprezentacija Srbije mogla bi i bez dodatnih kvalifikacija da ode na OI, kao jedna od dvije najuspješnije evropske selekcije na Svjetskom prvenstvu.

Podsjetimo, pobjedom protiv Litvanije reprezentacija Srbije dominantno je ušla u polufinale, a košarkaši će u srijedu na svoj prvi slobodan dan u Manili saznati da li je sve što su do sada uradili na Mundobasketu bilo dovoljno za odlazak u Pariz. Podsjetimo, Srbija je do sada igrala samo jednom na Olimpijskim igrama od osamostaljenja, i to 2016, kada je osvojila srebro u finalu protiv Amerike. Poslije toga nisu uspjeli baš zbog Italije da prođu kvalifikacioni turnir u "Pioniru", kao što se nisu kvalifikovali ni za London 2012, ni Peking 2008.

U danu u kojem smo čuli dobre vijesti o stanju Boriše Simanića i vidjeli impresivnu igru i pobjedu "orlova", iz Manile je stigla još jedna sjajna informacija. Najljepši utorak do sada na Mundobasketu za Srbiju.