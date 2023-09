"PORZINGIS HTIO DA GA VODIM NA DERBI!" Pejners za MONDO: Imam pleja za Željka, samo mu vi javite! (VIDEO)

Publika u Srbiji ga je upoznala kao pojačanje Partizana, a iako nije ispunio sva očekivanja u Beogradu i dalje ne propušta mečeve crno-bijelih! Trenira Kristapsa Porzingisa, ima pleja za Partizan i pričao je za MONDO u Manili!

Kakvu košarku je igrala i i dalje igra Letonija na ovom Svjetskom prvenstvu! Malena zemlja na Baltiku od 1.800.000 stanovnika uspjela je bez najveće zvijezde Kristapsa Porzingisa, veterana Janisa Strelnijeksa i kapitena Dairisa Bertansa da stigne u najboljih osam timova na svijetu.

Svratili smo na trening Letonaca i prvo tamo vidjeli svu trojicu povrijeđenih igrača kako u opremi Letonije treniraju! A ispod koša gdje je vježbao Kristaps Porzingis vidjeli smo i Žanisa Pejnersa, bivšeg krilnog košarkaša Partizana! On radi individualno sa NBA superstarom, a u timu Letonije pomaže kao član stručnog štaba. Prvo smo ga pitali kako je uopšte Letonija stigla ovako daleko?

"Prvo bih volio da se zahvalim našem treneru Luki Bankiju. On je jako puno poboljšao našu igru. Nismo se kvalifikovali na prošli Eurobasket, a sada smo u najboljih osam ekipa na Svjetskom prvenstvu. Rekao bih da je on najzaslužniji, a drugi najzaslužniji su naši navijači. Uvijek imamo punu arenu u Letoniji, a ovdje imamo jako glasne navijače i vjerovatno imamo najviše navijača od svih ekipa. Oni nas guraju naprijed, pokazuju nam da je njima bitno i onda se svi odazivaju. Najbolji igrači poput Strelnijeksa, Kristapsa (Porzingisa) i sada Dairisa (Bertansa), koji je povrijeđen i ne može da igra, dolaze ovdje da podrže tim i da pokažu da je ovaj nacionalni tim za nas jako bitan kao i za cijelu zemlju. To su dvije stvari o kojima se ranije nije mnogo pričalo. Naravno naši momci daju svoj maksimum uvijek, čak i kada imaju manje povrede, kada igraju kroz bol... Svi igraju do kraja maksimalno i to su tri stvari koje su ključne za naš uspjeh", počeo je razgovor za MONDO Žanis Pejners.

Jedno od najvećih otkrovenja prvenstva je Arturs Žagars, 23-godišnji plejmejker koji je trenutno slobodan igrač. Strpao je 11 poena Kanadi, 17 Brazilu, 22 Francuskoj, 24 Nemačkoj... Ovo niko nije očekivao od igrača koji je do sada nastupao za Huventud, Kalev, Leven, Nevežis... Tj. skoro niko!

"Ja sam jedan od njegova tri najveća obožavatelja i to otkad je imao 12 godina! Tada sam bio trener na jednom kampu, a on je izgledao kao vanzemaljac u odnosu na te klince. Od tada sam sa njim prijatelj, a nekad i treniramo zajedno. Kada pred 30 klinaca nešto pokažete - 25 neće uraditi ni blizu ono što ste tražili od njih. E on je dečko koji će to uraditi bolje nego što čak i ja mogu. Za trenere je to najveći san. Ja sam njegov najveći navijač i sve ove godine sam vjerovao u njega do maksimuma. Ali imao je povrede, mlad je, ima "bejbi fejs" i neki ljudi nisu vjerovali u njega. Naravno ni ja nisam očekivao da mi budemo u četvrtfinalu i da će on postizati po 20 poena, ali mu želim sve najbolje u nastavku karijere. Vjerujem da je ovo veliki korak za njega i da kao slobodan agent može u narednim godinama može da se ozbiljno poboljša", istakao je Pejners.

Ima Partizan tradiciju Letonaca u svom timu - igrali su tu osim Pejnersa Davis Bertans i Rodions Kuruc, obojica članovi tima na Mundobasketu. Da li bi sada Žagars, s obzirom da je slobodan, a Partizanu nedostaje plej, mogao da nastavi tu tradiciju?

"Još uvijek im je otvoreno mjesto plejmejkera? Hm... Nisam to znao! Naravno da bih ga da sam na poziciji bilo kog tima potpisao jer sam njegov veliki navijač. Vjerujem da sada svi mogu da vide kvalitet koji on posjeduje pošto je šest mečeva zaredom bio sjajan. Nije to jedna utakmica, bio je dobar na prijateljskim utakmicama, bio je dobar od prvog treninga u avgustu kada smo se skupili. Sve vrijeme sam mu govorio da ne žuri sa potpisivanjem ugovora i njegov agent je u jednom trenutku shvatio da možda i ne mora da potpiše odmah ugovor i da je možda Svjetsko prvenstvo dobra trambolina za njega! Tako djeluje, a ja bih se jako obradovao ako bi potpisao za Partizan", kaže bivši igrač Partizana, pa dodaje da vjeruje da bi se Žagars sjajno uklopio u sistem Željka Obradovića:

"Naravno, naravno! Željko svakog igrača može da nauči kako da igra na pravi način i Žagars u ovim godinama i dalje ima prostora za napredak. Vidimo da je njegov talenat nevjerovatan, ali vjerovatno i dalje ima prostora da se poboljša. Uz još malo nekih trenerskih detalja... Željko bi sigurno bio najbolja opcija za njega! Nisam čuo da se interesuju za njega, ali ako imate neke veze, možda biste mogli da ih pozovete da ga preporučite! Uradite svoj posao!", govori nam uz osmijeh Pejners.

Trojica bivših igrača Partizana su u ovom timu Letonije i oko njega, a da li i dalje prate crno-bijele? Prate i to ne samo oni - prati i Kristaps Porzingis!

"Naravno! Htjeli smo ove godine da odemo na finale, na posljednju utakmicu ABA lige, petu utakmicu finala. Pitao sam sve da idemo zajedno i svi su, pa i Kristaps, rekli da hoće da idu. I onda dan pred mi je on otkazao i rekao da ima obaveze, pa nisam htio da idem sam! Ali sve sam tjerao da idemo zajedno, pitao sam sve prijatelje, ali niko nije htio da ide sa mnom pa nisam došao. Sljedeće godine! Ako Žagars potpiše za Partizan sigurno ću da dođem, ali stvarno bih volio da dođem", istakao je Pejners, pa otkrio da je i dalje u kontaktu sa nekim saigračima iz vremena kada je nosio crno-bijeli dres: "Jesam sa Gordićem, Birčevićem, Jankovićem, nekad se čujemo. Ne baš svaki dan, ali povremeno se čujemo."

Na kraju smo morali da ga pitamo i o nevjerovatnom odnosu cijele Letonije prema ovom timu. Kristaps Porzingis trenira sa timom i bodri ga pored terena, kao i Janis Strelnijeks, Dairis Bertans je povređen došao na turnir...

"Vjerujem da je to jedna od malih stvari koja poboljšava našu igru. Znate da smo neke utakmice dobili sa poenom ili dva razlike, Juče smo takođe mogli da pobijedimo i te male stvari kada se iskombinuju - trener, navijači, Kristaps, Strelnieks, neki savjet od Dairisa sa klupe iako je povređen... Vjerujem da može da se dobije dobar rezultat kada se sve to iskombinuje, Ne garantuje vam to ništa, ali svakako pomaže", završio je svoju priču za MONDO Žanis Pejners.

Letonci sada igraju doigravanje za plasman od petog do osmog mjesta, a Srbija igra za medalju. Sigurni smo da će Pejners gledati i mečeve "orlova", ali i da ćemo ga videti na nekim mečevima Partizana naredne sezone!

