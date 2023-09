OVO NISTE VIDJELI NA TV-U! Aleksa NBA asa lupio po zadnjici, Gudurić se nasmijao u lice Bruksu!

Pravo sa lica mjesta - ovi detalji su presudili meč Srbije i Kanade u polufinalu Svjetskog prvenstva, a vi ih niste vidjeli u prenosu! Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Au ljudi, šta ovo bi? Srbija je odigrala nevjerovatan meč, prosto "prebila" Kanadu u odbrani i potpuno zaustavila njihove NBA zvijezde. Srpski momci su ušli u finale, a ovaj meč ćete sigurno ovih dana gledati još koji put, natenane. Vidjeli smo u prenosu kako Nikoli Milutinovu ne mogu ništa u reketu, kako Bogdan "diže frku", kako Aleksa Avramović "jede" Šaja Gildžusa Aleksandera u odbrani i kako sudije... Da ne zalazimo previše u to.

Ali toliko toga je još moglo da se vidi! Sa lica mjesta je moglo jasno da se vidi koliko je naš tim dominantan u odnosu na tim koji je bio jedan od favorita za osvajanje zlata, ali sa lica mjesta su neke stvari bile toliko očigledne. Evo šta smo vidjeli u hali u Manili.

ZNAMO KO JE ZAVRŠIO U ALEKSINOM DŽEPU, A ŠTA IMA KOD ŠAJA?

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Znali smo svi kakvu ogromnu energiju daje Aleksa Avramović i koliki su njegovi doprinosi, ali ovo.. Cijeli svijet priča o tom igraču sa brojem 30 u dresu Srbije koji stavlja u džep NBA zvijezde. Sada je natjerao Šaja Gildžusa Aleksandera da čeka do četvrte četvrtine da bude dvocifren što mu se vjerovatno nije desilo od ruki dana.

Na 7:25 do kraja druge četvrtine vidjeli smo scenu zbog koje je kompletna novinarska loža umirala od smijeha. Aleksa je izbio loptu glavnom igraču Kanade u aut, a onda ga je lagano lupio dva ili tri puta po zadnjici i nonšalantno otišao dalje. Ako vas zanima da li Šaj Gildžus Aleksander nosi nešto u zadnjem džepu, sada znate gdje da pitate.

SA GOSPODOM GOSPODSKI, SA BRUKSOM...

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Dok je uspio da mentalno slomi Slovence i natjera ih da se svađaju sa njim, Srbi su Dilona Bruksa izbacili sa meča. Cijelu prvu četvrtinu nije uspio nikoga da isprovocira. Na kraju prve četvrtine se vidjelo kako mu Petrušev nešto dobacuje na skoku kada je Keli Olinik gađao slobodna bacanja.

Kada je na četiri minuta do kraja druge četvrtine napravio treći faul krenuo je Bruks u svoju uobičajenu predstavu. Mahao je glavom, nervirao se, pravio cirkus... Kada mu je Marko Gudurić pogodio trojku u facu devet minuta pre kraja, ćutao je. Bokserske rukavice neka pokazuje nekome drugom...

NEĆE O SUDIJAMA, A...

Izvor: Profimedia

Pričao je dosta selektor Kanade Đordi Fernandez o sudijama na konferenciji za medije poslije meča, mada naravno kroz narativ da o sudijama neće, ali eto... Ali je bio vidno frustriran onime što je vidio na terenu! Od samog starta mu se nije svidio sudijski kriterijum i bunio se redovno kod sudija. Nakon prodora Bogdana Bogdanovića za 18:13 na startu bjesnio je na klupi pa vraćao Kelija Olinika na teren, a onda i Ar Džeja Bereta i očigledno nije bio spreman za ovako dobru Srbiju.

Kada je Šaj Gildžis Aleksander na 49:37 za Srbiju dobio treću ličnu grešku uletio je na teren i namerno dobio tehničku, ali ni to nije pomoglo. A na 8:34 do kraja meča se vidjelo da je sve gotovo. Tada je pri rezultatu 82:65 pozvao tajmaut i potrošio sigurno 15 do 20 sekundi da prati sudiju i prigovara mu. Kada smo to vidjeli - znali smo da je gotovo!

NIJE USPIO BRUKS, ALI JESTE OLINIK!

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Bio je dugokosi centar Kanade najveća muka za srpski tim. Ne toliko sa igrom iako je imao pristojnih 9 poena, 4 skoka i 3 asistencije koliko sa svojim provokacijama. U napadu Kanade je stalno pravio najprljavije moguće blokove, vidjeli smo da njegovi kukovi i laktovi završavaju u mesu srpskih igrača, a sa druge strane...

Gledao je na svaki kontakt sa srpskim igračima da padne, da forsira kontakt i vidjeli smo kako je na brzinu ubacio Marka Gudurića u problem sa tri lične greške od kojih je realno možda jedna bila za suđenje. Zamalo je suđen i nesportski faul Nikole Jovića kada je Olinik nakon minimalnog kontakta pao kao da je pogođen iz mitraljeza.

MALI VIŠE NIJE MALI!

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Nikola Jović je najmlađi u ovoj ekipi, ali je već sada zaslužio poštovanje svojih saigrača. "Problem je naravno iskustvo. On može da igra mnogo različitih pozicija, ali on mora da igra. Za jednog igrača poput Jovića mladog i talentovanog prvo je bitno da se izbori za respekt drugih saigrača. Ja pokušavam da mu pomognem, ali najbitniji su za njegov napredak Jović, Gudurić, Bogdan koji ga spremaju. On je sada dobio respekt svih. Ovo je njegov prvi uspjeh ako hoće da bude bitan u timu Srbije u budućnosti", rekao je selektor na konferenciji za medije, a to poštovanje smo vidjeli na terenu.

Mučila se Srbija u napadu u prvom dijelu treće četvrtine, a kada se Jović odvažio da na 5:43 do kraja tog dijela igre ode u prodor i iznudi "2+1" prvi su mu prišli najbitniji igrači tima. Milutinov ga je izgrlio, a onda je to isto uradio i kapiten Bogdan. Poraslo dijete...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!