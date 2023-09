Lilard podgrijao staru raspravu: Jokić je svjetski šampion!

Nikola Jokić i Denver Nagetsi su šampioni svijeta! Bar ako pitate Demijana Lilarda!

Ne prestaje rasprava oko NBA šampiona i svjetskih šampiona u Americi. Sve je to pokrenuo atletičar Noa Lajls koji je rekao kako mu smeta što američka javnost pobjednika NBA lige zove "šampionom svijeta". Dodatno se to podgrijalo kada je Amerika na Svjetskom prvenstvu završila kao tek četvrta i na drugom Mundobasketu zaredom ostala bez medalje.

Sada se tim povodom oglasio Demijan Lilard i istakao da i dalje smatra da tim koji osvoji NBA ligu može da se smatra šampionom svijeta. Ove sezone bi to bili Denver Nagetsi i Nikola Jokić.

"NBA šampioni su šampioni svijeta. Najbolji igrači na svijetu igraju u NBA, stavite ih u bilo koju drugu ligu protiv najboljeg tima i taj tim će biti pregažen. Ne razumijem ovu debatu", rekao je Lilard.

Podsjetimo, Lajlsa je iznerviralo to što NBA igrači tvrde da su "svjetski šampioni" kada osvoje titulu.

"Svjetski šampion čega!? Sjedinjenih Američkih Država? Znate šta me najviše boli? Kada gledam finale NBA lige iznad njihovih glava visi natpis 'svetski šampioni'. Svetski šampioni čega? Nemojte pogrešno da me razumijete. Ja stvarno volim moju državu SAD. I to ponekad… Ali to nije svijet, to nije svijet, mi smo svijet. Mi ovdje imamo svaku državu koja se bori, sportisti nose svoju zastavu da pokažu koga predstavljaju. Nema nikakvih zastava u NBA ligi", rekao je Lajls.

