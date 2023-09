Željko Obradović nikad kraći: " Za nas su neke stvari sad jasnije!"

Oglasio se Željko Obradović nakon trećeg vezanog poraza Partizana uoči početka nove sezone ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Partizan nije uspio da osvoji treće mjesto na memorijalnom turniru "Pavlos Janakopulos" u Atini pošto je poslije velike drame izgubio protiv Bajerna (99:95). Crno-bijeli su pali u trećoj dionici kada je klub iz Minhena napravio seriju 18:0, potom je ipak Partizan uspio da povede i 93:92, međutim Karsen Edvards je odveo tim Pabla Lasa do pobjede.

S obzirom na to da je ovo treći uzastopni poraz Partizana, i to uoči početka ABA lige (2. oktobar protiv Mornara), mnoge stvari se neće dopasti Željku Obradoviću koji će od svojih igrača tražiti hitnu reakciju. Očigledno, pojedine stvari koje su se dogodile u porazima od Studentskog centra, Efesa i Bajerna su sasvim dovoljna opomena svima uoči starta nove sezone u kojima to ne smiju da ponove.

"Bio je vrlo koristan turnir za nas da vidimo šta možemo pred takmičarske utakmice koje sada slijede. Za nas su neke stvari sada jasnije", rekao je Obradović i osvrnuo se na podršku koju je imao po povratku u halu Panatinaikosa gdje je pravio fantastične rezultate godinama: "Ovde je uvek isto".

Crno-bijeli se u ponedjeljak vraćaju u Beograd, a već sedam dana kasnije igraju prvi meč u ABA ligi ove sezone protiv Mornara u Beogradu, pa žele da pobjedom počnu "odbranu titule" na Jadranu.

