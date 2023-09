Prva izjava Duška Ivanovića pred novu sezonu u Evroligi

Trener Crvene zvezde, Duško Ivanović najavio je takmičenje crveno-bijelih u novoj sezoni.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda je spremna za novu sezonu - iako djeluje da je Jagu dos Santosu dosadno u Beogradu, srpski tim u sjajnom raspoloženju čeka novu sezonu, u kojoj će predstaviti dresove koji podsećaju na veliki evropski rezultat kluba. Kao prije 50 godina, ambicije će biti ogromne, a trener Duško Ivanović moraće da se uhvati u koštac sa njima.

Nakon što je u pripremnom periodu računao na samo jedan tima koji će voditi u novoj sezoni, iskusni crnogorski stručnjak svjestan je da njegovoj ekipi možda nedostaje još nekoliko dana kako bi početak takmičenja dočekala u pravom ritmu. Ipak, zadovoljan je urađenim, prije svega na prvom dijelu priprema koje su obavljene u Kući fudbala u Staroj Pazovi.

"Imali smo predsezonu malo nekompletni, u nekompletnom sastavu. Imali smo igrače na Svjetskom prvenstvu. Mislim da smo uspješno uradili te pripreme, najviše zahvaljijući što smo imali mini-pripreme u Staroj Pazovi gdje smo imali priliku da se dobro spremimo i postavimo principe u odbrani i napadu. Igrači koji su došli pokazali su da imaju kvalitet. Treba samo da se uklopimo. E sad, treba nam vremena, ima dosta igrača koji treba da nađu svoje pravo mjesto. Ja sam dosta zadovoljan sa ovim što smo do sada uradili", rekao je na početku Duško Ivanović i dodao:

"Kad smo počeli pripreme došli smo do jedne tačke gdje smo imali zadovoljavajuću formu. Međutim, kad dođe novi igrač automatski gubimo ritam, novo uklapanje... Šta je tu je. Imamo još ovih tri-četiri dana i nadam se da ćemo biti spremni. Znate šta, ja sam u velikom klubu koji se zove Crvena zvezda i tu su ciljevi... Ja bih da idem utakmicu po utakmicu, pa ćemo vidjeti."

U ovom trenutku Zvezda ima igrački kadar i Ivanović je zadovoljan njegovim kvalitetom, a ostaje samo da se napravi tim. Dodatno vrijeme neće tražiti - sve mora da se uradi brzo.

"Primarni cilj je da dobijemo prvu utakmicu. To je prvo, a onda ćemo da vidimo drugo. Ja sam siguran da smo potpisali dobre igrače, ali skup dobrih igrača ne znači dobar tim. Sada mi treba da radimo da napravimo dobar tim. Mi imamo 10 novih igrača, to je jedan sasvim novi tim. Ono što nama sada najviše treba je vrijeme, a mi ga nemamo. Prema tome, nećemo ga ni tražiti! Moramo biti spremni za početak", rekao je Ivanović.

Crveno-bijeli su imali manjih problema sa povredama, ali utisak iskusnog trenera je da sada na raspolaganju ima ofanzivno moćniji tim nego prethodne sezone, iako je tada u Zvezdinom dresu bio Fakundo Kampaco, jedan od najboljih evroligaških igrača.

"Sve ide svojim tokom, to je sastavni dio sporta, naročito priprema. Remete igrače te sitne povrede, ali sve ide svojim tokom", dodao je Duško Ivanović i nastavio o talentu svog tima:

"Istina je da mi ove godine imamo napadački bolji tim! Da kažem, talentovan tim! Da bismo ostvarili neki rezultat, da bismo nešto osvojili, to mora da bude povezano sa vrlo dobrom odbranom. To će biti naš najveći zadatak - neće biti problem, ali moramo na tome da radimo. To je put do uspjeha."