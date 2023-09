Milosavljević pred Zvezdu: Biće dobra utakmica, uvijek je lijepo igrati protiv najboljih ekipa!

"Tražićemo sigurno naše šanse kroz odrbanu, skok, borbenost i to je to", rekao je košarkaš Igokee Dragan Milosavljević pred utakmicu protiv Crvene zvezde.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Igokea i Crvena zvezda sastaće se u subotu od 20 časova u Laktašima i tako zvanično početi novu sezonu u kojoj će i jedni i drugi igrati na više frontova.

Klub iz Aleksandrovca imaće jedan od najtežih ispita na samom startu, ali košarkaš Igokee i nekadašnji igrač Partizana Dragan Milosavljević ističe da je uvijek lijepo igrati protiv najboljih ekipa.

"O ekipi Zvezde ne treba trošiti riječi, uz Partizan jedan od favorita za osvajanje ABA lige. To su dvije evroligaške ekipe koje imaju velike rostere, sjajne igrače, sjajne trenere, sigurno će biti teško. Igramo na domaćem terenu, bez nekog velikog pritiska. Daćemo sve od sebe, da vidimo gdje smo u ovom trenutku. U pripremnom peridou smo imali sa povredama, nismo toliko zajedno kao ekia. Na nama je da se opustimo uživamo, biće sigurno lijepa utakmica, uvijek je lijepo igrati protiv najboljih ekipa. Tražićemo sigurno naše šanse kroz odrbanu, skok, borbenost i to je to".

Kako igrati protiv evroligaške Crvene zvezde?

"Kad imaš ispred sebe 12 takvih igrača sasvim je svejedno koga čuvaš i ko koga čuva. Šalim se, stvarno imaju dobru ekipu, imaju na svakoj poziciji nekoliko vrhunskih igrača .S druge strane napravili smo i mi sjajan posao tokom ljeta, imamo dobre igrače imamo širinu. Imamo nekoliko igrača koji mogu da odgovore zadacima. Jedva čekamo početak sezone, drago mi je da smo svi na okupu. Cilje je da iz treninga u treningu , iz utakmice u utakmicu rastemo napredujemo kao ekipa“,rekao je Milosavljević.

On je zadovoljan jer Igokea nakon popunjavanja ekipe tokom ljeta ima mnogo veću širinu nego protekle sezone.

"Imamo dobru širinu. U nekim trenucima utakmice nmožemo da se oslonimo na taj 'switch', nema nekog mismeča, svi smo veliki, imamo fiziku i to je sigurno jedna prednost koju ćemo koristiti. Dolazak Gordića nam puno znači, iskusan je, odličan igrač, imamo više igrača koji su 'ball handleri' koji mogu da prenesu loptu i da preuzmu odgovornost. Što se tiče centara, ima tu puno 'mesa'. Mislim da je jako bitno da imamo dosta igrača u rosteru da bismo održavali tu svježinu i intenzitet na terenu".

Da li Igokea može u Top 4?

"Nadam se da može, glupo je govoriti o tome pred početak sezone, nikad ne znaš u kom pravcu to može da ide. Ali optimista sam. Svi su sjani momci, radnici, daju svoj maksimum, žele da tim napreduje i ako budemo imali sreće mislim da možemo da budemo u top 4", zaključio je Milosavljević.