Dončić ili Teodosić? Zvezdin Amerikanac: Luka je učio od Tea!

Majk Tobi je u reprezentaciji imao priliku da igra sa Lukom Dončićem, a sada u Beogradu nastupa sa Milošem Teodosićem. Sa kim je lakše?

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Ova sezona Evrolige počinje u Beogradu, a prvi meč u sezoni 23/24 odigraće se u "Beogradskoj areni" gdje će Crvena zvezda dočekati sastav Asvela. Pred taj meč iskusni američki centar Majk Tobi je istakao da očekuje sjajnu atmosferu i pobjedu svog tima.

"Jako smo uzbuđeni jer počinje nova sezona, igramo prvu utakmicu kod kuće i biće sjajna atmosfera. Ovo je prva utakmica, uvijek ima malo pritiska kada sezona tek počinje, ali sa druge strane znamo da moramo da se koncentrišemo na sebe i svoju igru kako bi imali šansu da pobijedimo", rekao je Tobi na posljednjem treningu pred meč.

Očekuje se da puna hala dočeka Francuze, a to će svakako igračima crveno-bijelih biti sjajna motivacija za uspjeh na početku nove takmičarske godine u evropskoj eliti.

"Mislim da je to dodatna motivacija, jako smo uzbuđeni i naravno ovdje su navijači sjajni. Probaćemo da iskoristimo tu energiju, ali da ne budemo previše ponijeti emocijama. Da nas one ne ponesu poreviše, ali da u isto vrijeme to iskoristimo kao dodatnu motivaciju da dodatno budemo dobri", naglasio je Tobi.

Na pitanje da li će njegov saigrač iz reprezentacije Slovenije Luka Dončić gledati ovaj meč rekao je da se nije skoro čuo sa njim, a zatim je govorio o sjajnoj konekciji sa Milošem Teodosićem u crveno-bijelom.

"Da, naravno mislim da ćemo tako igrati. Stvorili smo odmah jaku konekciju. Nije nam puno trebalo treninga, a u Laktašima nam je bila prva utakmica jer on nije bio na turniru na Kipru. Znamo kakav je on igrač i nadam se da ćemo tokom sezone poboljšati našu konekciju", naglasio je centar Zvezde.

Htjeli su novinari da izabere - Luka Dončić ili Miloš Teodosić! "Već smo krenuli sa tim poređenjima... Obojica su sjajni košarkaši,. obojica su sjajni plejmejkeri i rekao bih da je Luka vjerovatno učio od Teodosića."

Asvel je pred ovaj meč poražen u domaćem šampionatu, ali Tobi u tome ne vidi slabost francuskog tima.

"Mislim da su odmorili neke igrače, da su se spremili za početak Evrolige. Znamo da su fizički moćan tim, igrali smo prijateljsku sa njima i bilo je jako teško. Moiramo da se fokusiramo samo na sebe", završio je on.

