Ujedinili smo se kao Zvezda i Partizan! Dejan Davidovac: Bili smo na ivici svega

Novi-stari košarkaš Zvezde vratio se najprije iz Moskve, a onda iz Manile i dao zanimljiv intervju pred start svoje nove epizode u crveno-belom.

Dejan Davidovac ovog ljeta se vratio u Crvenu zvezdu Meridianbet poslije godinu dana u CSKA iz Moskve. Na novom početku očekuje se da bude jedan igrača sa važnom ulogom, a pogotovo poslije velikog uspjeha sa reprezentacijom na Mundobasketu na Filipinima.

"Nedostajalo mi je dosta toga. Prvi put sam bio otišao iz Srbije i Zvezde, bio sam u prva dva-tri mjeseca u međuprostoru dok se nisam snašao i opustio u Moskvi. Dosta stvari mi je nedostajalo, ali mogao sam na TV-u da ispratim što se tiče Zvezde, to jeste malo više jer sam imao vremena i sad sam opet tu".

U kakvoj uspomeni mu je ostao boravak u inostranstvu?

"Mislim da mi je trebala ta godina u inostranstvu, da bi došlo do zasićenja da sam ostao ovdje ne znam koliko godina. Bilo je dobro da se razbistriš, kao i kod svakog čovjeka je promjena dobra. Tako i meni je pozitivno iskustvo što sam se vratio u Zvezdu poslije te sezone. Rezultatski je bila neuspješna sezona, iako mislim da smo odigrali jako dobro cijelu godinu do polufinala, u kojem smo izgubili od Lokomotive. Sa druge strane, Moskva je savršen grad, u svakom momentu možeš da radiš šta poželiš, Milutinov je bio tamo kao logistička podrška, samo je trebalo da ga pratim. Brzo je prošlo vrijeme, CSKA je top klub, jako dobra organizacija, svi u klubu su super, dobar odnos. Sve je super".

Odluku o povratku u Zvezdu donio je brzo i lako.

"Odlučio sam da se vratim malo ranije. Oko ponuda nisam ni pretjerano razmišljao, nisam htio da tu nešto pravim, već samo da se vratim u Zvezdu, to mi je bio cilj i želja. Odlučio sam i prije nego što sam potpisao ugovor. Brzo je to bilo završeno".

A poslije potpisa u Zvezdu ispisao je istoriju sa reprezentacijom i osvojio medalju kao dio tima Svetislava Pešića koji je igrao u finalu protiv Njemačke.

"Otišla je grupa kao autsajder, jer smo imali dosta izostanaka, ali u tajnosti smo radili, trenirali, bili zajedno, to je malo po malo išlo i na kraju smo uradili šta smo uradili. Drago mi je što sam bio dio te ekipe i uvijek ću se toga sjećati. Mislim da smo bili pravi tim, prava ekipa, izgledali smo odlično, energija je bila savršena i ujedinili smo se kao pojedinci, kao Zvezda i Partizan. Svojoj državi smo donijeli nešto veliko, svi su nas podržavali, gurali, digao se 'hajp' koji neko vrijeme nije bio prisutan. Mislim da nas je posebno ujedinilo kada se Boriši desilo to što se desilo. Tad smo bili na ivici svega, Filipini su daleko od Srbije, njegovi roditelji su bili daleko, pa jedna operacija, pa druga... Napravili smo odličan rezultat i možda toga nismo ni svjesni. Igrači koji su osvojili medalje govore mi da to dolazi poslije nekog vremena. Malo je falilo u finalu, i Šegi (Ognjen Dobrić) nam je ispao iz rotacije i najbitnije je da smo dali sve od sebe i da više od toga nismo mogli".

Poslije kratkog odmora, on se pridružio ekipi Duška Ivanovića. Koliko je teško samo se "prebaciti" na klupsku sezonu poslije takvog uspjeha i takvih napora?

"Jesam motivisan i mislim da smo se svi vratili iz reprezentacije puni samopouzdanja jer smo napravili veliki rezultat. OK, različiti su sistemi, potrebno je da se navikneš na saigrače, trenere, potreban je period adaptacije, ali imamo veliko samopouzdanje i tako lakše ulaziš u sezonu, generalno".

Kako mu izgleda novi tim Zvezde i trener sa kojim dosad nije sarađivao?

"Neke igrače znam, sa nekima sam igrao u klubu sa nekima u reprezentaciji. Trenera još ne znam, upoznali smo se i ulazimo i priču. Imamo dosta kvalitetnih, iskusnih igrača koji su na sceni dugi niz godina, svi znamo te igrače, ne samo ja. Iskusna je ekipa i dolazili smo u etapama sa prvenstva, iz Amerike i nismo dosad odradili nijedan trening. Najbitnije je da se ne diže hajp da je ovo najbolja ekipa u istoriji, da je najbolja na svijetu i slično. Korak po korak, dok se uigramo i mislim da ćemo biti najbolji kad bude najbitnije".

Na konstataciju da djeluje da drugačije podnosi pritisak i uzbuđenje, kao i da djeluje kao najmirniji tip, Davidovac je rekao:

"Iskreno, išao sam na utakmice i prije nego sam igrao u Zvezdi, kad sam bio mlađi i tad sam osjetio atmosferu, navijače i sve ostalo. Kad sam postao igrač Zvezde, to je druga uloga. Na utakmice uglavnom dolazim fokusiran i spreman za utakmicu i ne obraćam pažnju na sve što se dešava sa strane. Možda sam samo smireniji i fokusiraniji".

Da li je ostao isti Davidovac koji je došao iz Zrenjanina u Beograd?

"Ostale su stvari iste, ista pijaca, prodavnica, svi su na istim tezgama, nadam se da sam ostao isti, družim se sa istom ekipom, idem po istim mjestima manje-više i u suštini je sve isto. Nadam se da jeste".