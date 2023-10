Polako sa pričama o Fajnal-foru Evrolige! Davidovac za MONDO: Ne treba sad da budemo najbolji!

Dejan Davidovac za MONDO je pričao o Crvenoj zvezdi, povratku, ambicijama, Ognjenu Dobriću...

Dejan Davidovac (28) vratio se u Crvenu zvezdu. Poslije godinu dana provedenih u CSKA iz Moskve je došao ponovo za Beograd. Potpisao je trogodišnji ugovor i tako jasno stavio do znanja kakve ambicije ima, kako on, tako i klub. Jedan od miljenika navijača je tu.

U razgovoru za MONDO koji je napravljen prije starta sezone, tokom "medija deja" pričao je o svemu tome. Dio o Boriši Simaniću mogli ste već da pročitate, a sada je došao red na dio o crveno-bijelima. "Dobro je vratiti se, očekivano i za mene lično. Uvijek sam imao želju da se vratim, bio sam dugo u Zvezdi i bilo je mnogo lijepih i nekih ne tako lijepih momenata", počeo je Davidovac razgovor za MONDO.

Ima samo lijepe riječi za period proveden u Rusiji. "U CSKA je bilo top, Milutinov je tamo utabao teren, ja sam samo pratio instrukcije. Grad ima sve što vam je volja, sve može da se radi tamo. Klub je na vrhunskom nivou. Ne bih ništa zamjerio osim ruske zime. Iako volim snijeg i zimu, nisam znao da će mi toliko zasmetati dok nije krenulo sunce. Pet mjeseci sivila, nesvjesno upadaš u depresiju. Sve u svemu mislim da mi je dobro došlo da godinu dana napravim tu promjenu koja generalno dobro dođe."

U momentu pravljenja intervjua Dejan se tek pridružio saigračima, poslije toga je propustio mečeve sa Igokeom i Asvelom i debitovao je ponovo protiv Cedevita Olimpije. "Znam Teodosića iz reprezentacije naravno. Svi pričaju o rezultatima, najjačem timu, djelimično se slažem sa tim, ali nisam trenirao ni sa Milošem ni Šabazom koji su vjerovatno najveća pojačanja. Treba strpljenja, svi da se utreniramo, da budemo fokusirani."

Upravo je vrijeme ono što je ponovio nekoliko puta. "Trebaće vremena sigurno, zato to potenciram stalno. Da li smo nabolji tim, kad, šta kako? Ne znam, vidjećemo. Treba da izgledamo najbolje i da budemo najbolji, ali to ne treba sad da bude između ostalog. Vrijeme je potrebno, postepeno smo dolazili iz klubova, iz Amerike, sa raznih strana. Polako."

Nezaobilazno pitanje bilo je o treninzima kod Duška Ivanovića. "Da li je to standardno pitanje za sve? Dosta se to provlači. Odradio sam tek nekoliko treninga kod njega, ne bih mogao pretjerano da pričam o tome još uvijek. Došao sam iz takmičarskog ritma, tako da sam okej sa treninzima."

Došlo je 10 novih igrača, spominju se velike ambicije, plej-of, fajnal-for Evrolige... "Ne gledam na to, čuo sam da se najavljuje fajnal-for. Po meni, to je jako daleko i kao datum i vrijeme i treba doći do toga. Treba vrijeme za upoznavanje, mnogo novih igrača. Ima vremena za sve, treba da budemo spremni za to poslije Nove godine."

Navikao je Dejan da bude u Zvezdi zajedno sa Dobrićem. Prošle sezone je on otišao u CSKA, a ove godine je Ognjen potpisao za Virtus iz Bolonje. "Mimoilazimo se već dvije godine. Valjda ćemo se spojiti uskoro. Bili smo zajedno sa reprezentacijom, uglavnom smo bili spojeni, sada smo opet razdvojeni. Navikao sam da budem zajedno sa njim u Zvezdi i da imamo lijepe trenutke, šta je, tu je", zaključio je Davidovac.

