Zvezda ubacila 31 trojku u tri dana, ali... Džoel Bolomboj: Ne možemo samo na to da se oslonimo!

Džoel Bolomboj ističe da sve počinje od odbrane i da Crvena zvezda ne može samo na šut da se osloni.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Crvena zvezda Meridianbet je odigrala sjajan meč protiv Cedevita Olimpije i došla je do lake pobjede (94:51), a u vrlo dobrom svjetlu domaćoj publici predstavio se i Džoel Bolomboj, pojačanje iz Olimpijakosa. On je susret završio sa devet poena bez promašaja (2/2 za dva, 1/1 za tri) uz još dva skoka i blokadu.

Prema njegovim riječima, ključni trenutak na meču u kome "derbi više nije bio derbi" dogodio se u drugoj dionici:

"Mislim da je odlučujući trenutak bio sredinom druge četvrttine kada smo bolje odigrali u odbrani i natjerali ih na dosta grešaka, dok smo mi odlično igrali u napadu. Od tada se sve preokrenulo!", priznao je Bolomboj u razgovoru za MONDO poslije ubedljive pobede crveno-bijelih.

Vidjeli smo u duelima protiv Asvela i Cedevite da se Zvezda mnogo oslanja na šut za tri poena, tako da je ubacila 14 trojki Slovencima, a prethodno 17 protiv Francuza. "Mislim da meni lično sve odgovara, mogu sve da radim, posebno u ovakvom ofanzivnom sistemu. Šutiramo odlično za tri poena i imamo dobre šutere, ali to je samo plus i bonus za nas i ne možemo da se oslonimo samo na to. Nekada će se desiti da ne pogađate. Mislim da prvo moramo da se okrenemo odbrani, a onda će doći i sam napad", naglasio je zato Džoel Bolomboj poslije meča i zahvalio se svim navijačima koji su bili uz njih u Areni.