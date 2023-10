Trener Igokee m:tel nakon tijesnog poraza u FIBA LŠ: Nismo zaslužili trijumf zbog lošeg prvog poluvremena!

Vladimir Jovanović odjavio je utakmicu sa turskim predstavnikom.

Košarkaši Igokee m:tel poraženi su na startu takmičenja u FIBA Ligi šampiona od turskog Tofaša (102:104) nakon produžetka.

Kasnili su igrači Vladimira Jovanovića 16 poena za gostima (16:32) u prvom poluvremenu, da bi potom bili u minusu od 14 poena (68:82) četiri minuta prije kraja posljednje četvrtine.

Uspjeli su to da nadoknade - poenima Stefana Mudija sa linije za slobodna bacanja uveli su meč u produžetak, a potom u posljednjim trenucima kod 102:104 imali dva šuta za tri poena za vođstvo.

Sve se na kraju, međutim, završilo ukradenom loptom Tofaša pet sekundi prije kraja, čime je meč bio završen.

"Ovo je za nas bila veoma važna utakmica, ali počeli smo je mekano u odbrani, nismo imali energije u odbrani. Dali smo im samopouzdanje u napadačkoj igri i siguran sam da je to glavni razlog zbog kojeg nismo zasužili da pobijedimo u ovoj utakmici. Kao i uvijek, bilo je i dobrih i loših stvari. Dobra stvar je što smo uspjeli da se vratimo u igru nakon minusa, našli smo način da uvedemo meč u egal, ali definitivno nismo zaslužili da pobijedimo zbog igre u prvom poluvremenu. Međutim, ovo je tek početak takmičenja, imamo još vremena pred sobom i bićemo, siguran sam, bolji u narednim utakmicama. Mursija,Tortona, Tofaš, sve su to dobri timovi sa odličnim igračima, sa mnogo napadačkog talenta. Neće biti lako, ali siguran sam da imamo šanse da igramo sa svima. Nastojaćemo da budemo bolji, raspored nije dobar, ali moramo da se suočimo sa tim", rekao je trener Igokee m:tel Vladimir Jovanović na konferenciji za novinare.

Prvotimac Aleksandrovčana Dragan Milosavljević saglasan je sa ocjenom trenera.

"Definitivno težak poraz za nas. Izgubili smo utakmicu u prvom poluvremenu, nismo bili agresivnij, nije bilo energrije. U drugom poluvremenu smo izgledali bolje, pokazali smo karakter, u pojedinim trenucima smo igrali veoma dobro i mislim da je to ključ kako treba da igramo od prvog minuta. Dobro je da smo u igri ostali do kraja, ali nismo imali sreće, male stvari su presudile kao što to uvijek bude u košarci. Moramo da radimo na stvarima koje nisu bile dobre i da se trudimo da ih u narednim utakmicama bude što manje", istakao je Milosavljević.

