POLUVRIJEME: Igokea na plus devet protiv osvajača ABA Superkupa!

Aleksandrovčani imaju prednost od devet poena nakon prve dvije četvrtine.

Izvor: Igokea m:tel/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel ove subote, u meču trećeg kola ABA lige, ukrštaju koplja pred domaćom publikom sa Studentskim centrom, aktuelnim osvajačem ABA Superkupa.

Pred start drugog poluvremena, ekipa koju predvodi Vladimir Jovanović ima prednost od poena:

IGOKEA M:TEL – SC DERBI 49:40, u toku

(20:16, 27:24)

Odlično su meč u Laktašima počeli domaći igrači, te već u ranoj fazi meča stekli prednost od devet poena (11:2), pa je trener crnogorskog tima Andrej Žakelj morao da traži tajm-aut. U toj ranoj fazi, Edin Atić stigao je da popuni čak četiri statističke rubrike (sedam poena, jedan skok, jedna ukradena lopta i jedna blokada)!

Odličan je u prvom kvartalu bio i Nikola Tanasković, koji je nizao skokove (pet, op.a.) kao i ostatak tima. Ukupno je u tom kvartalu domaći tim imao čak sedam skokova u fazi napada, uz osam defanzivnih, ali nije Igokea m:tel na kraju to krunisala značajnijom razlikom u poenima (20:16).

Jedan od razloga je i veoma loš procenat šuta za tri poena u toj prvoj dionici – samo jednu trojku je domaći sastav postigao iz devet pokušaja.

Popravio je taj statistički parametar, polovinom drugog perioda, Marko Jošilo spojivši dvije trojke za plus devet (33:24, 36:27), ali je na isti način krajem četvrtine uzvratio Tomislav Ivišić, pa je plus Igokee m:tel sa 11 smanjen na samo pet poena (42:37), da bi prvo poluvrijeme, poenima sa linije za slobodna bacanja, zaključio Stefan Mudi, za plus devet Aleksandrovčana (49:40).

IGOKEA M:TEL: Kondić, Atić, Delalić, Tanasković, Stanković, Jošilo, Nakić, Nikolić, Milosavljević, Karmajkl, Jeremić, Mudi. Trener: Vladimir Jovanović.

SC DERBI: Bogavac, Pavlićević, Vučeljić, Hadžibegović, Baćović, Ivišić, Dokins, Drobnjak, Drežnjak, Kamenjaš, Kapusta, Mirković. Trener: Andrej Žakelj.

ABA LIGA – 3. kolo

Cedevita Olimpija – Split 97:68

Igokea m:tel – SC Derbi49:40, u toku

Budućnost – Krka (19.00)

Partizan – Cibona (21.00)

Nedjelja:

Borac – Crvena zvezda (18.00)

Ponedjeljak:

FMP – Mega (20.00)

Odigrano u petak:

Zadar – Mornar 92:57







