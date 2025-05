Nemanja Bilbija vjeran Zrinjskom: Banjalučanin produžio ugovor sa "plemićima"

Kapiten Zrinjskog Nemanja Bilbija produžio je ugovor sa mostarskim klubom do ljeta 2027. godine.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Najbolji igrač i strijelac Zrinjskog u istoriji Nemanja Bilbija ostao je vjeran mostarskom timu!

Banjalučanin je produžio ugovor sa "plemićima" do ljeta 2027. godine, potvrdio je klub sa stadiona "Pod Bijelim brijegom".

"Nositi dres Zrinjski za mene predstavlja veliku čast i istinsko zadovoljstvo. Jasno, produženje saradnje me čini sretnim i ponosnim, još više jer svakog dana osjećam to obostrano poštovanje. Zajedno smo postigli veoma puno, ali moja motivacija ostaje na istom nivou. Sretan sam što ću kao kapiten predvoditi ekipu i u sezonama koje su ispred nas, ali sada je fokus ipak samo na završnici aktuelne sezone u kojoj želimo zajedno s navijačima doći do još jedne titule", izjavio je Bilbija nakon što je potpisao novi ugovor sa Mostarcima.

BIlbija je sa Zrinjskim osvojio pet titula šampiona Bosne i Hercegovine i dva trofeja u Kupu BiH, a rekorder je po broju nastupa u dresu mostarske ekipe (279), kao i po broju postignuzih golova (170).

(MONDO)