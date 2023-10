Borac hoće da napravi iznenađenje protiv Zvezde: Znamo šta moramo da uradimo!

Dejan Mijatović obećava borbu sa Crvenom zvezdom.

Izvor: MN PRESS

Borac u nedelju u Čačku dočekuje Crvenu zvezdu (18 časova) i želi da se pokaže u što boljem svjetlu protiv evroligaške ekipe. U prva dva kola tim Dejana Mijatovića ostvario je dvije pobjede i odlično je startovao sezonu. Hoće da se pokažu i pred crveno-bijelima.

Šef struke tima iz Čačka ima samo riječi hvale na račun svog tima.

"Pobjede protiv Cibone i Mege su mnogo važne jer su nam to direktni konkurenti. To su dvije izuzetno neugodne ekipe, što su i pokazale. Naravno, trijumfi su velika satisfakcija za uložen trud tokom priprema. Ovo je prvi put da Borac ima dvije pobjede na početku ABA lige. Ali moramo da ostanemo čvrsto na zemlji, ostalo je da odigramo 24 utakmice. Već je jasno da će liga biti veoma zanimljiva, sa puno iznenađenja. Moram još jednom da istaknem da su momci pokazali veliki karakter protiv Mege, jer su se vratili nakon minus 13 i uspjeli da slave u neizvjesnoj završnici. Bitno je da nismo odustali, a to me raduje", rekao je Mijatović, a prenosi zvanični sajt kluba.

Zatim je pričao o duelu sa ekipom Duška Ivanovića.

"Želim da moj tim ostane gladan dokazivanja. Momci su željni da se takmiče, a ko im je bolji i atraktivniji rival od Crvene zvezde. Crveno-bijeli su, uz Partizan, pokazali koliko su dominantni već na početku sezone. Prilično se odvajaju od cijele lige. Tim je savršeno selektiran, ima 16 sjajnih igrača u rotaciji. A tu je i Ivanović, koji je sjajno sklopio kockice. Sve u svemu, Crvena zvezda impresionira svojim sastavom."

Nema namjeru da se preda protiv favorita.

"Želimo da odigramo dobru utakmicu. Poslije dvije pobjede puni smo samopouzdanja. Znamo šta moramo da učinimo. Kada se igra protiv Crvene zvezde, sve mora da bude iznad standardnog nivoa. Disciplina mora biti zavidna, ne smije biti praznih hodova. Imamo namjeru da izađemo na megdan kao pravi tim. Čačanska publika uživaće u impresivnoj košarkaškoj predstavi. Vjerujem da će hala biti puna i da će Čačani napraviti atmosferu po kojoj su poznati", zaključio je Mijatović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!