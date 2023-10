Drim tim se raspada, Ataman izbačen sa utakmice! Haos u Atini - uložili milione i milione i opet izgubili

Trener Panatinaikosa isključen u još jednom porazu svog tima u Evroligi.

Izvor: Twitter/EBasketbolu

Panatinaikos, ili evropski "Drim tim", doživio je i treći poraz u prva četiri kola Evrolige. Ekipa Ergina Atamana izgubila je na svom atinskom terenu od Makabija 81:86, uprkos dobroj igri bivšeg košarkaša Zvezde Luke Vildoze, a uz veliku nervozu i loš nastup lidera Kostasa Slukasa (2/11 iz igre, 1/6 za tri). Povrh poraza, meč je obilježilo i isključenje trenera Grka, turskog stručnjaka Ergina Atamana.

Tvorac šampionskog Anadolu Efesa, dvostrukog prvaka Evrope, pobjesnio je u trećoj četvrtini, pri dvocifrenom zaostatku svog tima i dok je na semaforu pisalo 33:44 on je morao u svlačionicu. Dok je išao preko terena poslije druge tehničke i svađe sa arbitrom, on je mahao pesnicom, "potpaljivao" navijače, mada je djelovalo da ovog puta to nije radio smišljeno, već da je stvarno bio bijesan.

Pogledajte tu scenu:

Njegovom timu nije krenulo kako je planirao, jer je i jedini trijumf u Evroligi ostvario protiv Bajerna kod kuće, uz velike probleme i takođe u neizvjesnoj završnici, u kojoj je za tri minuta umalo prosuo prednost od 13 poena. Ove večeri, nije uspio da nađe rješenje u finišu, jer je Bonzi Konlson predvodio Makabi do pobjede sa 21 poenom, uz 12 asistencija plejmejkera Lorenza Brauna.

Dok bukti rat u pojasu Gaze, "Ponos Izraela" je sačuvao mir u svlačionici i ima skor 2-1 u Evroligi. Sljedeće mečeve odigraće u Monaku sledeće nedjelje, potom u Milanu, a domaćin će biti 2. novembra - mada se još ne zna gdje.